NIJE BILO SNAGE

Braća Sinković loše krenuli u sezonu: 'Nismo bili na razini'

Pariz: Braća Sinković osvojila zlato na Olimpijskim igrama u dvojcu bez kormilara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Volio bih da mogu reći da se nešto dogodilo, ali nije. Jednostavno nismo bili na razini. Zašto je tako, vidjet ćemo, pitat ćemo trenera Bralića, ali takva je situacija, rekao je Martin Sinković

Prvog dana prve ovogodišnje regate veslačkog Svjetskog kupa u Sevilli nastupilo je pet hrvatskih čamaca, a plasman u polufinale u subotu izborili su samo Goran Mahmutović, Fran Šuk, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće te Anton i Patrik Lončarić u dvojcu.

Hrvatski je četverac osvojio prvo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini s vremenom 5:51.78 minuta nadmašivši drugu Veliku Britaniju za 80 stotinki. Ukupno je naš četverac ostvario drugo vrijeme kvalifikacija, brža je bila samo Njemačka sa 5:50.42. Polufinalne utrke četveraca na pariće na programu su u subotu od 12.20 sati.

Braća Lončarić su u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzela treće mjesto s vremenom 6:48.51, ispred njih bili su predstavnici Španjolske i Švicarske koji su se po plasmanu izravno plasirali u polufinale. No, njima su se pridružili i Lončarići i to po vremenu, oni su imali 12. rezultat kvalifikacija, a upravo 12 posada će nastupiti u subotu u polufinalu od 11.37 sati.

Trofejni hrvatski dvojac na pariće Martin i Valent Sinković nije na najbolji način započeo sezonu, oni su zauzeli četvrto mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini s vremenom 6:25.77, a to je u konačnici bilo 13. najbolje vrijeme kvalifikacija što nije bilo dovoljno za prolazak u polufinale. Brži od Sinkovića u njihovoj skupini bili su Nizozemci sa 6:20.04, Britanci sa 6:22.69 i Nijemci sa 6:23.77. Prema sustavu natjecanja, prve dvije posade iz svake od četiri kvalifikacijske skupine izborile su izravan plasman u polufinale, dok su se preostala mjesta popunjavala prema vremenima. Braći Sinković polufinale je izmaknulo za 60 stotinki koliko su brži bili Francuzi koji su ostvarili 12. vrijeme pa će svoj nastup nastaviti u subotu u 10.15 sati u C finalu.

"Prvi put ne znam što bih rekao. Definitivno nismo dobro išli, bili smo puno ispod očekivanja. Na treninzima je sve izgledalo dobro, ali danas nismo imali energije. Moramo vidjeti što se dogodilo i idemo dalje", rekao je Valent Sinković, a njegov brat Martin je dodao:

"Volio bih da mogu reći da se nešto dogodilo, ali nije. Jednostavno nismo bili na razini. Zašto je tako, vidjet ćemo, pitat ćemo trenera Bralića, ali takva je situacija. Idemo dalje."

Hrvatska je u konkurenciji samaca imala dvojicu predstavnika, David Šain i Roko Bošković su u jutarnjim kvalifikacijama zauzeli četvrto, odnosno peto mjesto u svojim skupinama, ali su po vremenu (Šain 7:21.13, Bošković 7:23.56) prošli u četvrtfinale. No, poslijepodne nisu izborili i prolazak u polufinale, obojica su završili kao zadnji u svojim skupinama, Bošković s vremenom 7:21.60, a Šain sa 7:32.98, pa će u subotu veslati u finalu D.

