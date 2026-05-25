Sinkovići zbog stanja Jaruna ne mogu normalno trenirati! 'Ne znamo u čemu je tu problem...'

Braća Martin (36) i Valent (37) Sinković u ponedjeljak su najavila novu veslačku sezonu uoči odlaska na prvi ovosezonski Svjetski kup u Sevilli, otkrivši kako izgledaju pripreme i kakvi su ciljevi nakon još jedne zahtjevne godine. Prošle sezone nastupali su u četvercu bez kormilara s braćom Antonom i Patrikom Lončarićem, s kojima su osvojili srebro na Europskom prvenstvu, no ove sezone odlučili su se za povratak u dvojac na pariće u kojem su godinama dominirali svjetskim veslanjem.

Zagreb: Medijsko druženje s braćom Sinković povodom početka nove veslačke sezone i odlaska na Svjetski kup u Sevillu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Zadnjih mjesec dana stvarno smo trenirali odlično, odradili sve treninge i pripreme. Imali smo odličan sparing sa Španjolcima, a pridružio nam se i par iz Srbije. Mislim da smo spremni i jedva čekamo natjecanje - rekao je Valent.

Odlučili su se vratiti u dvojac nakon što im četverac nije ispunio očekivanja.

- Valent je izrazio veću želju za dvojac na pariće, a to ima smisla i zbog braće Lončarić koji tako mogu veslati zajedno. Za sada stvarno uživamo i sretni smo što smo se vratili - otkrio je Martin.

S obzirom na njihove godine, treninge su prilagodili novim okolnostima, objašnjava njihov trener Nikola Bralić (74).

- Svjestan sam da s godinama padaju eksplozivnost i snaga, zato smo pojačali rad na tome. Mislim da ćemo se za godinu dana vratiti na razinu koju smo imali prije 12 godina - pojasnio je Bralić.

To je važno i zbog novog formata sprinterske utrke na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028., gdje će do izražaja doći tehnika u kojoj su Sinkovići među najboljima na svijetu.

U Španjolskoj ih čeka iznimno jaka konkurencija.

- Dolaze Poljaci i Srbi, prvi i drugi sa Svjetskog prvenstva. Tu su i Nizozemci, bit će super konkurencija i super utrke - najavio je Valent.

Sinkovići se vraćaju i na stazu u Amsterdamu gdje su prije 12 godina postavili svjetski rekord koji i danas vrijedi.

- Dolazimo opet na 'mjesto zločina', sve postavke trebamo vratiti na one otprije 12 godina. Dečki se nevjerojatno trude svaki dan te mislim da ćemo se za godinu dana opet vratiti na nivo na kojem smo bili prije godinu dana - optimističan je Bralić.

Jedan od neočekivanih problema u pripremama bili su lopoči koji su ih ometali na treninzima na Jarunu. Prozvali su gradske službe.

- Stanje je svake godine sve lošije i jednostavno da bi se moglo veslati, mora svaki dan doći stroj koji ih će ih pokupiti i očistiti, ali ne dolazi. Ne znam u čemu je problem, molimo da se to riješi jer se moramo vratiti ovdje nakon Svjetskog kupa. Nadamo se da ćemo moći vježbati neometano na Jarunu - objasnio je Valent.

Trener Bralić otkrio je koliko im lopoči stvaraju prepreka svaki dan.

- Današnji trening totalno je onemogućen, nismo ni pola planiranog obavili. Siguran sam da je problem administrativnog karaktera, ali mi nemamo gdje drugdje trenirati. Nisu lopoči problem samo nama, već i građanima Zagreba koji sigurno uživaju vidjeti čist i uredan Jarun. Svi znamo da se to neće riješiti dok se cijelo jezero ne raskopa - objasnio je.

Svjetski kup u Sevilli Sinkovićima je važna prva provjera forme, ali i prilika za usporedbu s najjačim svjetskim posadama uoči nastavka sezone.