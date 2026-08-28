Braća Sinković pobjedom se oprostila od SP-a: Ponosan sam na nas, nakon svih nedaća...

Braća Martin i Valent Sinković pobjedom u B finalu završili su nastup na Svjetskom prvenstvu u Amsterdamu, a hrvatski dvojac na pariće ciljem je prošao u vremenu 6:08.67 minuta, gotovo tri sekunde ispred portugalske posade.

Nakon što im je dan ranije u iznimno jakom polufinalu izmaknuo plasman među šest najboljih posada prvenstva, Sinkovići su u posljednju utrku u Amsterdamu ušli s ciljem da natjecanje završe na najbolji mogući način. Pobjedom u B finalu osvojili su ukupno sedmo mjesto na Svjetskom prvenstvu i sezonu zaključili utrkom kojom su obojica bila zadovoljna. Drugo mjesto pripalo je Portugalcima Pedru Rodriguesu i Tomasu Nevesu, koji su za Sinkovićima zaostali 2,77 sekundi, dok su treći bili Nijemci Oliver Holtz i Arno Gaus sa zaostatkom od 3,15 sekundi. Slijedile su posade Novog Zelanda, Italije i Rumunjske.

„Odradili smo baš u pozitivnom smjeru i jako smo zadovoljni ovom utrkom. Dali smo sve od sebe, ali što je najvažnije, dobro smo se osjećali, bili smo skupni i ritmični. Imamo nešto pozitivno za sljedeću sezonu“, rekao je Valent Sinković.

Zagreb: Medijsko druženje s braćom Sinković povodom početka nove veslačke sezone i odlaska na Svjetski kup u Sevillu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

„I ja sam ponosan na nas. U biti, cijelo natjecanje smo dobro odradili koliko je to bilo moguće uz sve nedaće koje su nam se dogodile. Sretan sam da smo na kraju završili pobjedom i vjerujem da ćemo biti puno bolji sljedeće sezone“, dodao je Martin Sinković.

Svjetskim prvenstvom u Amsterdamu Sinkovići su zaključili prvu sezonu nakon povratka u dvojac na pariće. Nakon 13. mjesta na prvom Svjetskom kupu u Sevilli, uslijedila je pobjeda na Svjetskom kupu u Plovdivu, a potom i brončana medalja na Europskom prvenstvu u Vareseu, njihova prva europska bronca u karijeri.

Amsterdam za Sinkoviće ima posebno mjesto upravo u ovoj disciplini. Na Bosbaanu su 2014. godine postavili najbolje svjetsko vrijeme od 5:59.72, koje drže i danas, postavši tada prva posada u povijesti dvojca na pariće koja je 2000 metara odveslala za manje od šest minuta.

Hrvatski veslač Fran Šuk ostao je bez polufinala u samcu. Mladi Šuk je odlično startao, ali u prvoj polovini utrke znatno je zaostao, da bi u završni dio ušao kao šesti s vremenom od 7:01.87 minuta.