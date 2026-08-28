Obavijesti

Sport

Komentari 0
GOTOVA SEZONA

Braća Sinković pobjedom se oprostila od SP-a: Ponosan sam na nas, nakon svih nedaća...

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Braća Sinković pobjedom se oprostila od SP-a: Ponosan sam na nas, nakon svih nedaća...
2
Foto: Privatni album
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sretan sam da smo na kraju završili pobjedom i vjerujem da ćemo biti puno bolji sljedeće sezone, izjavio je Martin Sinković

Admiral

Braća Martin i Valent Sinković pobjedom u B finalu završili su nastup na Svjetskom prvenstvu u Amsterdamu, a hrvatski dvojac na pariće ciljem je prošao u vremenu 6:08.67 minuta, gotovo tri sekunde ispred portugalske posade.

Nakon što im je dan ranije u iznimno jakom polufinalu izmaknuo plasman među šest najboljih posada prvenstva, Sinkovići su u posljednju utrku u Amsterdamu ušli s ciljem da natjecanje završe na najbolji mogući način. Pobjedom u B finalu osvojili su ukupno sedmo mjesto na Svjetskom prvenstvu i sezonu zaključili utrkom kojom su obojica bila zadovoljna. Drugo mjesto pripalo je Portugalcima Pedru Rodriguesu i Tomasu Nevesu, koji su za Sinkovićima zaostali 2,77 sekundi, dok su treći bili Nijemci Oliver Holtz i Arno Gaus sa zaostatkom od 3,15 sekundi. Slijedile su posade Novog Zelanda, Italije i Rumunjske.

HRVATI BEZ MEDALJA KAKVA ŠTETA Braća Sinković bez finala Svjetskog prvenstva! Ni Lončarići ni sestre nisu uspjeli
KAKVA ŠTETA Braća Sinković bez finala Svjetskog prvenstva! Ni Lončarići ni sestre nisu uspjeli

„Odradili smo baš u pozitivnom smjeru i jako smo zadovoljni ovom utrkom. Dali smo sve od sebe, ali što je najvažnije, dobro smo se osjećali, bili smo skupni i ritmični. Imamo nešto pozitivno za sljedeću sezonu“, rekao je Valent Sinković.

Zagreb: Medijsko druženje s braćom Sinković povodom početka nove veslačke sezone i odlaska na Svjetski kup u Sevillu
Zagreb: Medijsko druženje s braćom Sinković povodom početka nove veslačke sezone i odlaska na Svjetski kup u Sevillu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

„I ja sam ponosan na nas. U biti, cijelo natjecanje smo dobro odradili koliko je to bilo moguće uz sve nedaće koje su nam se dogodile. Sretan sam da smo na kraju završili pobjedom i vjerujem da ćemo biti puno bolji sljedeće sezone“, dodao je Martin Sinković.

Svjetskim prvenstvom u Amsterdamu Sinkovići su zaključili prvu sezonu nakon povratka u dvojac na pariće. Nakon 13. mjesta na prvom Svjetskom kupu u Sevilli, uslijedila je pobjeda na Svjetskom kupu u Plovdivu, a potom i brončana medalja na Europskom prvenstvu u Vareseu, njihova prva europska bronca u karijeri.

SPEKTAKL NA JEZERU Studenti veslači spremaju šou na Jarunu: Velika europska smotra okupit će 500 sudionika
Studenti veslači spremaju šou na Jarunu: Velika europska smotra okupit će 500 sudionika

Amsterdam za Sinkoviće ima posebno mjesto upravo u ovoj disciplini. Na Bosbaanu su 2014. godine postavili najbolje svjetsko vrijeme od 5:59.72, koje drže i danas, postavši tada prva posada u povijesti dvojca na pariće koja je 2000 metara odveslala za manje od šest minuta.

Hrvatski veslač Fran Šuk ostao je bez polufinala u samcu. Mladi Šuk je odlično startao, ali u prvoj polovini utrke znatno je zaostao, da bi u završni dio ušao kao šesti s vremenom od 7:01.87 minuta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Modriću dolazi novi suigrač? Martinez postigao usmeni dogovor s Chelseajem
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Modriću dolazi novi suigrač? Martinez postigao usmeni dogovor s Chelseajem

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Žarila je i palila u tangicama. Tenisačica je najavila povratak
FOTO: BILA JE 26. NA SVIJETU

Žarila je i palila u tangicama. Tenisačica je najavila povratak

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (34) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Ali nedavno je najavila povratak na WTA Tour od 2027. godine
VIDEO Rakow - Hajduk 2-3: Ne ide bez drame! 'Bili' su nakon dugih 16 godina opet u Europi!
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Rakow - Hajduk 2-3: Ne ide bez drame! 'Bili' su nakon dugih 16 godina opet u Europi!

RAKOW - HAJDUK 2-3 Prvo je zabio Raci nakon nešto manje od minute igre, a izjednačio Diaby u 60. iz penala; Šego je pogodio u 66., a Emreli opet izjednačio u 88. da bi Pukštas zabio za konačnih 3-2 i Europu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026