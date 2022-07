'Branio sam Severinu, Sanadera i Mamića, a sad pobjeđujem u tenisu i 40 godina mlađe igrače'

Da, s obzirom na vijek trajanja i rezultate na turnirima već više od 20 godina, mogu reći da sam najbolji tenisač među odvjetnicima. Osvajam te turnire pa je opravdana ta tvrdnja.

Priča nam to Mate Matić (65), zagrebački odvjetnik specijaliziran za kazneno pravo i redoviti sudionik najvećeg teniskog turnira rekreativaca Stars Open Toura.

- Svake godine imamo odvjetničke igre i prvenstvo, dakle dva puta godišnje igramo. A i član sam HTS-a, veteranski prvak u svojoj dobnoj kategoriji. To mi više nije ni toliki izazov, zato mi je Stars Open Tour poseban izazov, nema garancije da ćeš pobijediti ikoga, igram protiv 25 do 35 godina mlađih i nisam bez šanse.

Pamti Matić i koliko je mlađi bio najmlađi suparnik kojeg je pobijedio u tenisu:

- Jedan je bio 40 godina mlađi.

U tenis je ušao kasno.

- Bavio sam se nogometom košarkom i atletikom, trčao sam na 1500 m. I osnovao sam svoj karate klub, koji sam imao četiri godine. A s 35 sam dobio reket i to je to. Dopalo mi se toliko da sam i dvaput dnevno igrao. A čovjek koji me učio je na meni i još dvojici koje je vježbao toliko zaradio da je valjda kuću sagradio! Po sitan novac za svaki gem.

Majstor je tenisa, ali i belota.

- Neke udarce nikad neću naći jer nisam školovan igrač. Mnogima smeta moj bekend slajs, htjeli bi da igram spin, a ja ga ne znam odigrati. Imam nedostatke pa ih prikrivam lukavstvom, a puno njih se iznenadi i koliko imam snage. Fizički pariram mlađima, neki čak budu i umorniji nego ja. Tajna? Ne pijem i nikad nisam pio alkohol, to sigurno ima veze s tjelesnom snagom i pripremljenošću.

Ali može je zahvaliti i tome što je cijeli život u sportu.

- Nogomet sam igrao za Zagrebačke plave, košarku za Medveščak, za prve momčadi, i za to sam dobivao neke sitne naknade ili dres, trenirku... A atletika mi je bila najnapornija, svaki dan je trening bio 10 km trčanja plus svoje dionice od 1500 metara. Karate me 'zapalio' jer i fizički i psihički daje sigurnost i samopouzdanje da odeš iznad nivoa sitnih provokacija, da budeš čvrst, da izazov ne predstavlja problem. Sport je za to jako važan. Tenis se, pak, može igrati do ozbiljne starosti, drugi su sportovi riskantniji jer su kontaktni. I motivacija je za posao.

Matić je radio na slučajevima Ive Sanadera, Zdravka Mamića, Miketića, Severine, Čobankovića...

- Odvjetnički je posao težak i fizički, a koncentraciju pripisujem sportu. Važna je reakcija jer često dođe prilika koja se neće ponoviti. Svaki predmet ima težinu jer morate prihvatiti da je tom čovjeku to najvažnija stvar. Ako klijent prihvaća moje savjete, uzet ću svakoga, ali ako ne govori istinu i mene dovodi u zabludu, odmaknut ću se od njih jer to je loše i za njega i za mene. Vidim kad klijent ne govori istinu jer imam iskustva, rekao bih da u 95 posto slučajeva pogodim.

Matić je i član Upravnog odbora Hrvatskog teniskog saveza.

- Ima problema, ali turniri poput Stars Open Toura su top potez. U savezu sam nekoliko godina i radimo na modelu da talentirana djeca dobiju priliku uspjeti. Jer novac nije pokazatelj talenta, a mnoga djeca nemaju materijalne uvjete probiti se. Također, u savezu moraju biti ljudi iz tenisa, uspješni ili neuspješni, ali moraju poznavati tenis.

Gorući je problem teniski centar.

- Imali smo sporazum s bivšim gradonačelnikom o izgradnji Nacionalnog centra na Mladosti, s hotelom, ta bi priča riješila 25 sportova, ali su odustali. Sad predsjednica saveza pregovara o centru između Mladosti i Jaruna. Šteta što nismo iskoristili priliku nakon osvajanja Davis cupa.

Matić svoje pehare poklanja svom klubu.

- Prije 20 godina osnovao sam Teniski klub Dinamo, čak mu i sagradio klupsku kućicu. Imali smo 150 igrača. Veza s nogometnim klubom? Ne, nismo je imali. Dio mojih pehara stoji tamo.

Dio...

- Ha, imam ih 500-tinjak, bio sam sedmi na SP-u veterana, gdje sam pobijedio nekadašnjeg reprezentativca Rusije, a najveći mi je uspjeh 45. mjesto u kategoriji 45+ na SP-u. To su jako masovna prvenstva, na veteransko SP dođe i 1500 igrača.

I, do kad mislite igrati?

- Tek sam počeo, kraj je još daleko!

Najčitaniji članci