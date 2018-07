Branitelji poslali moćnu poruku Vatrenima uoči četvrtfinala...

Ovo je najbolji tim iz zemlje Hrvatske, nikom na svijetu, nikom na svijetu, on se ne predaje, riječi su pjesme Baruna u videu koji su branitelji posvetili Vatrenima.

Hrvatska u subotu u 20 sati u Sočiju igra za polufinale Svjetskog prvenstva protiv domaćina Rusije. Ovo je prilika generacije, prilika za Modrića, Rakitića i društvo da naprave nešto veliko i odu do kraja.

Da je Hrvatska jedan od favorita SP-a više se ne govori poskrivečki, potiho, to je sad jasno kao dan. Cijela Hrvatska diše za Vatrene, a oni kroz gotovo svaku izjavu pokušavaju dati do znanja koliko im znači podrška.

Posebno je to emotivno bilo na startu, nakon Nigerije, kad je izbornik Zlatko Dalić pobjedu posvetio braniteljima.

- Hrvatski dres nosimo s ponosom, igramo za Hrvatsku, branitelje i sve ljude koji se bore za egzistenciju - rekao je tada hrvatski izbornik, koji je i sam bio u ratu, sudjelovao je u obrani svog Livna 1995. godine.

Kako god završilo u subotu, neka bude kao u pjesmi koju su branitelji posvetili Vatrenima:

'Ovaj tim nikom na svijetu se ne predaje'

Vojska uz Vatrene

Nedavno su i pripadnici Hrvatske vojske u domovini te u misijama diljem svijeta podržali Vatrene riječima: "Jedno srce, jedna duša, jedna Hrvatska!" Pripadnici Hrvatske ratne mornarice poslali su poruku: "Jedan cilj, jedna plovidba, do luke pobjede!", dok akrobatska skupina "Krila Oluje" poručuje Vatrenima da na terenu izazovu "pravu Oluju". Piloti i zrakoplovni tehničari Hrvatskog ratnog zrakoplovstva složni su kako je Vatrenima samo nebo granica uz poruku: "Vatreni, za let do kraja!"

Hrvatski vojnici koji se nalaze u misijama u Afganistanu, Poljskoj i Litvi podsjetili su u ovoj prilici Vatrene kako se domovina uvijek mora nositi u srcu, dok su pripadnici Hrvatske kopnene vojske poručili kako iza stopa hrvatskih nogometaša, baš kao i iza stopa hrvatskih vojnika u Domovinskom ratu – ostaje pobjeda.

Podsjetimo, uoči odlaska hrvatskih nogometaša na Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiju u herojskom Vukovaru, general zbora Mirko Šundov uručio je izborniku Vatrenih Zlatku Daliću repliku hrvatske zastave koja se vijorila na Kninskoj tvrđavi nakon ulaska Hrvatske vojske u Knin u oslobađajućoj vojno-redarstvenoj operaciji Oluja.

Predstavnici vojske primili su donaciju hrvatskih reprezentativaca iz akcije Vatreno srce, koji su za Josipa Milkovića, sina hrvatskog branitelja koji je stradao 2016. godine za vrijeme obuke, prikupili 130.000 eura za nabavu ortopedskih pomagala.

