Bravo, doktore Luka: Modrić je proslavio 150. pobjedu u Realu

Real Madrid je zahvaljujući pobjedi protiv Real Sociedada vodeća momčad prvenstva, uz isti broj bodova kao Barcelona. Modrić je skupio 225 prvenstvenih susreta od 2012.

<p>Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije <strong>Luka Modrić (34) </strong>ostvario je 150. prvenstvenu pobjedu s Real Madridom nakon što je u nedjelju navečer sudjelovao u gostujućoj pobjedi od 2-1 kod <strong>Real Sociedada</strong>. Modrić, 34-godišnji vezni igrač, ušao je u 89. minuti utakmice odigrane u sjevernom gradu San Sebastijanu. </p><p>Real Madrid je zahvaljujući tom trijumfu vodeća momčad prvenstva, uz isti broj bodova kao Barcelona (65), osam kola prije kraja.</p><p>Modrić je skupio 225 prvenstvenih susreta od kada je u ljeto 2012. godine došao u Real Madrid. Pri tome je zabio petnaest golova.</p><h2 data-bind="html:Lead" itemprop="articleSection">U Realu želi završiti karijeru</h2><p>U prve dvije sezone u Madridu zabilježio je najviše prvenstvenih pobjeda, po 24. Unatoč tome Real Madrid je od tada osvojio samo jedno španjolsko prvenstvo. Često upravo našega kapetana nogometni stručnjaci ističu kao primjer upornog rada kada u počecima dolaska u klub kao Real Madrid sve ne ide glatko. Nedavno ga je pohvalio i Zinedine Zidane, a čini se da je i osvajač Zlatne lopte 2018. zadovoljan u 'kraljevskom klubu'. Naime, viceprvak svijeta je u intervjuu za 'Gazzettu dello sport' izjavio da bi upravo u Realu volio završiti karijeru.</p><p>- Siguran sam da na visokoj razini mogu igrati još dvije godine, nakon toga ćemo vidjeti. Volio bih završiti karijeru u Real Madridu, no to će također ovisiti o klubu. Naravno da ću pohađati tečaj za trenera - izjavio je Modrić.</p><p>Vezni igrač je s 34 godine najstariji u svlačionici Real Madrida, a ugovor mu istječe za godinu dana, 30.lipnja 2021.</p><p>- Osjećam se poput normalne osobe, koja voli skromnost i umjerenost. Uporan sam. Suigrači u Madridu me zovu "vinagre" (ocat, kiseli) jer loše prihvaćam poraz na treningu - rekao je.</p>