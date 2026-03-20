Brazil ostao bez prvog golmana uoči utakmice s Hrvatskom

Prvi vratar brazilske nogometne reprezentacije Alisson Becker zbog ozljede će propustiti prijateljske utakmice protiv Francuske i Hrvatske koje će se igrati 26. ožujka u Bostonu, odnosno 31. ožujka u Orlandu, objavila je Brazilska nogometna konfederacija (CBF) u petak.

Alisson je u srijedu branio čitavu utakmicu za Liverpool u uzvratnom dvoboju osmine finala Lige prvaka protiv Galatasaraya, ali je potom na jednom treningu navodno istegnuo mišić.

Umjesto Alissona brazilski izbornik Carlo Ancelotti za ovu je akciju pozvao vratara Corinthiansa Huga Souzu.