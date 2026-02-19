Brazil u šoku: Golman osuđen za brutalno ubojstvo djevojke ponovno će igrati nogomet

Nekoć jedan od najperspektivnijih brazilskih golmana, kapetan moćnog Flamenga i čovjek kojem se predviđao transfer u Milan, Bruno Fernandes das Dores de Souza, ponovno je u centru pažnje. No, razlog nije bravurozna obrana, već njegov povratak profesionalnom nogometu nakon što je osuđen za jedno od najmonstruoznijih ubojstava koje Brazil pamti. Bruno će, na zgražanje javnosti, ponovno navući rukavice i zaigrati u Brazilskom kupu za klub Vasco-AC.

Zvijezda u dresu Flamenga, čudovište izvan terena

Na vrhuncu karijere, Bruno je bio apsolutna zvijezda. Flamengo je za njega platio oko tri milijuna eura, a on je povjerenje opravdao postavši kapetan i jedan od najomiljenijih igrača. Osvajao je naslove, branio penale, a bio je poznat i po neuobičajenoj vještini za golmana - zabijanju golova iz slobodnih udaraca. Upisao je četiri gola za Flamengo i bio na pragu poziva u reprezentaciju Brazila. No, dok su navijači slavili njegove uspjehe, izvan terena se odvijala horor priča. Bruno je bio u izvanbračnoj vezi s manekenkom Elizom Samudio, koja je 2009. ostala trudna. Odbijao je priznati očinstvo i vršio je pritisak na nju da pobaci. Kada je ona to odbila i zatražila alimentaciju, potpisala je vlastitu smrtnu presudu.

Foto: Profimedia

Brutalno ubojstvo koje je šokiralo Brazil

U lipnju 2010. godine, Eliza Samudio je nestala. Istraga je otkrila zastrašujuće detalje. Namamljena je na Brunino imanje pod izlikom razgovora o uzdržavanju djeteta. Tamo su je oteli, mučili i na kraju zadavili. Zločin, koji je Bruno organizirao, izvršio je bivši policajac. Prema svjedočenju Bruninog rođaka, koji je sudjelovao u zločinu, njezino tijelo je nakon ubojstva raskomadano. Dio ostataka bačen je njegovim rotvajlerima, dok je drugi dio zabetoniran. Tijelo nikada nije pronađeno. Godine 2013. Bruno je osuđen na 22 godine i tri mjeseca zatvora zbog naručivanja ubojstva, skrivanja tijela i otmice.

Od zatvora do povratka na veliku scenu

Unatoč teškoj presudi, Bruno je u zatvoru proveo tek nešto više od šest godina prije nego što je 2019. pušten u poluotvoreni režim, koji mu je dopuštao da danju radi, a noću bude u kućnom pritvoru. Od siječnja 2023. nalazi se na uvjetnoj slobodi. Svaki njegov pokušaj povratka nogometu izazivao je bijes javnosti i povlačenje sponzora iz klubova koji su ga htjeli angažirati. Unatoč svemu, sada je potpisao za niželigaša Vasco da Gama de Acre i trebao bi nastupiti u nacionalnom kupu, što se smatra njegovim povratkom na veliku scenu. Njegov nedostatak kajanja dodatno šokira.