Čekaju nas duge noći! HNS je dogovorio prijateljske utakmice u SAD-u: 'Osjetit ćemo Ameriku'
Točno je 160 dana do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. "Vatreni" će u prvom kolu povijesnog Mundijala, prvog s čak 48 reprezentacija, odmjeriti snage sa starim znancima, Englezima. Izbornik Zlatko Dalić ima još nekoliko mjeseca da posloži planove, a HNS je u četvrtak potvrdio kako će u ožujku odigrati dvije prijateljske utakmice na američkom tlu.
Hrvatska će 27. ožujka, u noći s četvrtka na petak, odigrati prijateljsku utakmicu u Orlandu s Kolumbijom u 1.30 sati po hrvatskom vremenu. Nekoliko dana kasnije, točnije, s ponedjeljka 31. ožujka na utorak 1. travnja, "vatreni" će odigrati utakmicu s peterostrukim svjetskim prvakom, Brazilom.
Time će Dalić testirati svoju momčad protiv dvije južnoameričke reprezentacije i dobiti neke važne odgovore uoči Svjetskog prvenstva. Podsjetimo, Hrvatska je u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom.
- Drago mi je što smo za ožujak dogovorili ovako jake provjere jer ćemo tako dobiti najbolju sliku u kakvoj smo formi tri mjeseca prije Svjetskog prvenstva i na čemu ćemo najviše trebati raditi tijekom priprema za natjecanje. Pritom uvijek koristimo taj termin u ožujku na osnaživanju zajedništva i atmosfere u ekipi, pa je dobro što ćemo biti na jednom mjestu, osjetiti malo Ameriku i pritom igrati protiv suparnika s drugačijim stilom od uobičajenog europskog na koji smo navikli - rekao je izbornik Dalić te dodao...
- O Brazilu ne moram puno ni govoriti, uvijek je to jedna od najjačih reprezentacija na svijetu koja ima samo jednu ambiciju, osvojiti naslov svjetskog prvaka. Kolumbija je također izvrsna momčad, u kvalifikacijama je bila i ispred Brazila, pa nas čekaju dva velika izazova na koja trebamo odgovoriti svojom kvalitetom koju apsolutno imamo - izjavio je izbornik za stranice HNS-a.
