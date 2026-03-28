Brazilci o dragulju 'vatrenih': Suočavamo se sa fenomenom

Piše Issa Kralj,
Brazilci o dragulju 'vatrenih': Suočavamo se sa fenomenom
Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Mladi Luka Vušković očarao je Brazilce! Žele ga brojni europski velikani, a vrijedi 60 milijuna eura. Brazilski mediji posvetili su mu tekst i nahvalili ga

 Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu u 2 sata ujutro igra prijateljsku utakmicu protiv Brazila. Hrvatska je u prvom ogledu protiv Kolumbije slavila 2-0 dok su Brazilci poraženi od Francuske (1-2). Uoči utakmice s 'vatrenima' brazilski mediji posebno su istaknuli jednog igrača. 

"Brazilska nogometna reprezentacija u utorak će se suočiti s igračem koji je na glasu kao buduća svjetska zvijezda na poziciji braniča. Riječ je o Luki Vuškoviću, 19-godišnjaku koji je već standardni član hrvatske reprezentacije i koji bi trebao obilježiti nadolazeći prijelazni rok" - navodi u tekstu brazilski UOL

Brazilci su Vuškoviću posvetili cijeli tekst, a u naslov su stavili "Brazil će se suočiti s fenomenom za kojeg se očekuje da će biti najskuplji branič ljeta". 

Mladog Hrvata opisali su kao 193 centimetra visokog braniča koji je trenutačno igrač HVS-a u koji je došao na posudbu iz Tottenhama. Dodaju kako njemački mediji pišu da se neće vratiti među 'Spurse', a kao glavni razlog navode lošu formu londonske momčadi koja se bori za ostatak u Premier ligi. 

Za Vuškovića su interes pokazali najveći europski velikani poput Bayern Münchena, Liverpoola i Barcelone. Njegova tržišna vrijednost na Transfermarktu iznosi 60 milijuna eura, a ove sezone skupio je 26 nastupa i zabio pet golova. Brazilski mediji ističu odličnu Vuškovićevu statistiku, ima najviše izbijenih lopti (219) u Bundesligi i treći je po broju blokada (23).

Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je tri puta, a u posljednjoj utakmici protiv Kolumbije zabio je prvijenac u dresu 'vatrenih'. 

"Ta će utakmica za njega biti i svojevrsna prezentacija na najvećoj pozornici" - pišu brazilski mediji o nadolazećoj utakmici.

