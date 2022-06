Dalić otkrio većinu sastava za Francusku! 'Navalit će na nas'

Hrvatska nogometna reprezentacija proslavila je veliku pobjedu na Parkenu protiv Danske (1-0) i zaustavila nestvaran niz Danaca zbog kojih su u kratkom vremenu postali strah i trepet europskog reprezentativnog nogometa.

Uz puno dojmova i u sjajnoj atmosferi Vatreni su u subotu sletjeli u Pariz direktnom linijom iz Kopenhagena gdje je dan kasnije izbornik Zlatko Dalić s Josipom Brekalom održao press konfrenciju.

S Francuzima smo odigrali 1-1 na Poljudu u susretu u kojem smo pokazali čvrstinu u igri, no u kojoj nisu igrali Karim Benzema i Kylian Mbappe. Ovoga puta zvjezdani dvojac bit će na raspolaganju Didieru Deschampsu, a susret je prvi najavio Brekalo.

- Čeka nas jako, jako teška utakmica protiv vjerojatno jednog od najjačih suparnika u Europi i svijetu, na njihovom punom stadionu, i neće biti lako. Međutim, mislim da smo u posljednje dvije utakmice pokazali da imamo kvalitetu i da možemo odgovoriti.

Napokon pobjeda?

- Nadam se da ćemo ostvariti dobar rezultat, a možda i napokon pobijediti Francusku. Svi se zajedno nadamo da će to biti taj trenutak, makar znamo o kakvoj se reprezentaciji radi. Sigurno ćemo imati svoju šansu.

- Francuska ne može biti zadovoljna s prve tri utakmice i sigurno će navaliti na nas, no mi ćemo se pripremiti. Šansu ćemo vjerojatno imati u protunapadu i kroz prekide - rekao je Brekalo.

Zatim je riječ preuzeo izbornik Zlatko Dalić.

- Bliže smo ideji da Livaković ostane na golu - rekao je izbornik u uvodu nakon čega je uslijedio upit je li onda golman Dinama prvi izbor za Katar.

- Još je pola godine do SP-a, a Livaković je bio najstandardniji, realno gledajući, on jest broj jedan.

O stanju na lijevom i desnom boku.

- Ono što znamo je da je desni bok Stanišić, on će početi. Lijevi bok je upitan, Barišić ne može, za Sosu ćemo vidjeti danas na treningu, a ako on ne može onda ćemo ići s Juranovićem, to bi mu bila četvrta utakmica zaredom. Stoperski par je sjajno odigrao prošlu utakmicu, mislim da Šutalo sigurno ostaje, vidjet ćemo situaciju za Erlića u kakvom je stanju. Pokušavamo složiti ono što je najbolje i najspremnije u ovom trenutku. Za stopere ponavljam, da su odigrali sjajnu utakmicu i imaju moje puno povjerenje.

- Ono što bih ja želio da ponovimo je angažman, pristup, trka, agresija i motiv iz prošle dvije utakmice. To je ono što nam daje vjeru da možemo i to smo pokazali, da se suprotstavimo najjačoj reprezentaciji svijeta. Zadnje tri utakmice protiv njih stalno smo bili blizu dobrog rezultata i nismo uspijevali. Pokušat ćemo s najjačim snagama, u veznom redu s Kovačićem, Modrićem i Brozovićem. Bit će to jako teška utakmica, to je protivnik koji koristi svaku pogrešku. Nitko nije očekivao da će imati samo dva boda iz tri utakmice. Za mene je to najbolja svjetska momčad i veliki izazov za nas.

Jedini upitnik ostaje tko će startati naprijed, što izbornik nije prokomentirao. No, ono što je sigurno jest da će Francuzi biti posebno motivirani nakon lošeg starta u Ligi nacija s porazom i dva remija.

- Veći motiv od St. Denisa i 80.000 ljudi im ne treba, bit će to praznik nogometa, ispred njih će biti protivnik koji je viceprvak, finalist SP-a i očekujem tešku, pravu borbenu utakmicu. Možda je teža okolnost za nas što imaju samo dva boda pa imaju imperativ pobjede. Francuska je uvijek jak protivnik koji u nama budi ono najbolje tako da s te strane možemo puno napraviti.

Izbornik je rekao i pokoju riječ o Luki Sučiću.

- Ne ispadne uvijek onako kako planiramo. Spletom okolnosti nije dobio šansu protiv Danske, ali na njega računamo ozbiljno što je pokazao svojom kvalitetom.. Problem je kod tih mladih igrača što ispred sebe imaju tri ponajbolja vezna igrača na svijetu i moraju čekati svoju šansu. Mi znamo da su nama prvi izbor ova trojica Brozović, Kovačić i Modrić. Vidjet ćemo situaciju, htio bih još dati šansu Sučiću, da pokaže svoj talent i da se nametne.

Dakle, uz to što je izbornik rekao i što je za očekivati, uz najavu da će Majer igrati protiv Francuske, a Josip Brekalo je bio na konferenciji, ovo bi trebalo biti potencijalnih 11 Vatrenih za Francuze:

Hrvatska (4-3-3): Livaković - Stanišić, Šutalo, Erlić, Juranović - Brozović, Kovačić, Modrić - Majer, Kramarić, Brekalo

