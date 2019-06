Brekalo kao primjer: Mogao je teže stradati, ali htio je igrati!

Mogli bismo sada nabrajati brojne naše sportaše koji su svojim potezima pokazali da im hrvatska reprezentacija baš i nije na prvom mjestu. Ali nema potrebe, njima na dušu. Ovo je priča o junaku.

Jer unatoč rezultatskom neuspjehu, Hrvatska je na Euru U21 u San Marinu imala junaka. Da, dijelom je to naš najbolji igrač Nikola Vlašić, netko možda iskoči i u ponedjeljak protiv Engleza. Ali junak je svakako Josip Brekalo.

Nakon što je u desetoj minuti sudara s Rumunjima morao izaći iz igre, lice se grčilo, suze navirale. Pregled je, srećom, pokazao samo kontuziju ligamenta koljena, ali svi su govorili da je za Francusku otpao, a za Englesku se možda oporavi. Ako će trebati.

No, Brekalo je ušao u zadnjih pola sata protiv Francuza, jer Hrvatskoj je trebao gol da ostane na životu, dva da se posve vrati u igru za polufinale. I igra je odmah postala puno bolja.

- Imao je veliku želju igrati, bez obzira na ozljedu. Postojao je strah da ne dobije udarac u koljeno, što bi izazvalo dodatne komplikacije, ali on je baš htio igrati - otkrio je nakon susreta Nenad Gračan, te dodao:

- On je bitan igrač u svakom pogledu, a postaje bitan i za A reprezentaciju. Zato je u prvoj utakmici bio i te kakav hendikep što se rano ozlijedio.

Brekalo nikad u životu nije propustio neko okupljanje reprezentacije. Od U14 nadalje. Sad je riskirao da teže strada, u trenucima kad je Hrvatska realno imala jako male šanse proći (i da je završilo nerješeno, moralo bi se dosta toga poklopiti da Hrvatska bude najbolja druga) i kad se priča o promjeni kluba jer u trenutačnom ne igra previše. I pokazao svoju ljubav prema kockastom dresu.

A zamislite ovo: on može na Euru igrača do 21 godine nastupiti i 2021. U novi kvalifikacijski ciklus mogu ući igrači rođeni 1. siječnja 1998. i kasnije. A to znači da cijeli taj naraštaj Brekalo, Moro, Ivanušec, Majer, Sosa, Bistrović, Kalaica, Bradarić, Kulenović, Šemper... imaju pravo na Europskom prvenstvu mladih igrati i za dvije godine!

Iako je Brekalo već debelo A reprezentativac...