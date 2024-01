Brekalo: Posebno me dojmio doček na Poljudu. Za dečka iz Zagreba to je malo neobično...

Josip Brekalo (25) predstavljen je u ponedjeljak, točno u 15 sati, u Hajduku. Splitski klub izgubio je u 20. kolu HNL-a 2-1 u Jadranskom derbiju protiv Rijeke, a Brekalo je uoči derbija izašao na centar Poljuda, zajedno s Ivanom Perišićem, i pozdravio navijače.

U Splitu se razmišlja o samo jednoj stvari. 'Bili' svim naporima žele vratiti titulu prvaka, na koju čekaju od 2005. godine. Brekalo će biti važan adut u ostvarivanju tog cilja.

Foto: Hajduk

- Josip je 2016. godine kao jedan od najvećih hrvatskih talenata prešao u Wolfsburg u transferu vrijednom 10 milijuna eura. Sedam i pol godina kasnije vraća se s ogromnim iskustvom igranja u Bundesligi, Serie A i hrvatskoj reprezentaciji. Brojke govore o kakvoj se nogometnoj kvaliteti uistinu radi, posebno ako uzmemo u obzir da je on igrač koji je tek napunio 25 godina. Nismo ni trenutka dvojili nakon što se ukazala mogućnost njegovog dovođenja. Josip je prepoznao ambiciju i energiju našeg kluba koja se podudara s njegovim osobnim ambicijama i željama. Nesumnjivo će biti pojačanje našim šampionskim aspiracijama. Izuzetno je motiviran i željan novog dokazivanja. Dolazi u Hajduk kako bi nam pomogao u borbi za naslov prvaka te SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, ali i kako bi svoju igru digao na viši nivo i osigurao mjesto u momčadi hrvatske reprezentacije za nadolazeće Europsko prvenstvo - rekao je sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius.

Brekalo je prošli tjedan bio u zračnoj luci u Zagrebu i čekao je transfer u Dinamu. U samo nekoliko dana cijela se situacija okrenula naglavačke, a sad je novi igrač Hajduka.

Foto: Hajduk

- Dogovor s Hajdukom se dogodio jako brzo. Ja sam sretan, počašćen i ponosan što sam došao u ovako velik klub i što imam priliku boriti se za naslov te se pokazati u Hrvatskoj u najboljem svjetlu. Ja sam iz Hrvatske otišao vrlo mlad, uvijek sam imao motiv nekada se vratiti u domovinu i pokazati se našim navijačima. Sada je idealno vrijeme za to, kako bi se pokušao izboriti za svoju poziciju u reprezentaciji i odlazak na Europsko prvenstvo. Moja obitelj mi je u svemu ovome velika podrška, svi stoje iza mene, ja sam jako sretan i imam sve riječi hvale za ljude u Hajduku kako su me prihvatili i reagirali na ovu situaciju. Na meni je da se odužim i pokažem na terenu što mogu. Posebno me se dojmio jučerašnji doček na Poljudu. Za jednog dečka iz Zagreba je to malo neobično, ali uvijek sam imao veliki respekt prema ovom klubu. Velika je čast imati priliku s Ivanom Perišićem, jednom legendom hrvatskog nogometa, izaći na Poljud - objasnio je Brekalo.