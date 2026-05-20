AKTIVIRALI KLAUZULU

Brekalo uvjerio Herthu u samo 11 nastupa. Ostaje u Berlinu

Piše Domagoj Vugrinović,
Brekalo je u kratkom vremenu ostavio dobar dojam i prometnuo se u jednog od važnijih igrača momčadi. U 11 nastupa postigao je tri pogotka

Josip Brekalo i sljedeće će sezone igrati za Herthu. Berlinski klub potvrdio je da je aktivirao klauzulu o produljenju ugovora, pa je hrvatski nogometaš sada vezan za Herthu do ljeta 2027. godine. Brekalo je u Berlin stigao početkom veljače kao slobodan igrač nakon odlaska iz španjolskog Real Ovieda. Prvotni ugovor vrijedio mu je do 30. lipnja 2026., ali je određeni broj nastupa automatski aktivirao produljenje suradnje za još jednu sezonu.

Vijest je potvrdio sportski direktor Herthe Benjamin Weber, koji je govorio o planovima za sezonu 2026./27.

- S nama ostaje Josip Brekalo - izjavio je Weber, prenosi njemački Kicker.

Za Herthu je to važan potez u razdoblju u kojem se oko kluba najviše govori o odlascima igrača i promjenama u kadru. Brekalo je u kratkom vremenu ostavio dobar dojam i prometnuo se u jednog od važnijih igrača momčadi. U 11 nastupa postigao je tri pogotka, iako su njegov proljetni dio sezone obilježila i dva crvena kartona.

Foto: nordphoto GmbH / Engler/NORDPHOT

Zadovoljstvo Brekalovim ostankom nije krio ni izvršni direktor Peter Görlich. Naglasio je da je hrvatski nogometaš zimus imao i druge mogućnosti, ali je svjesno izabrao Herthu.

- Bili smo jako sretni što je Josip zimus odabrao nas. Imao je i druge opcije. Svjesno je izabrao ovaj klub i ovaj grad - poručio je Görlich.

Brekalo, koji ima 35 nastupa za hrvatsku reprezentaciju, tako ostaje jedan od važnih aduta berlinskog drugoligaša za novu sezonu. 

