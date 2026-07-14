Brighton službeno predstavio Vuškovića. Od cifre glava boli

Brighton & Hove Albion predstavio je Luku Vuškovića. Mladi hrvatski reprezentativac napustio je Tottenham za 54 milijuna eura i pridružio se Brightonu koji je prošle sezone završio 8. i igrat će Konferencijsku ligu. Devetnaestogodišnji hrvatski reprezentativac potpisao je petogodišnji ugovor, s opcijom produljenja za još jednu godinu.

- Luka je imao fantastičan početak karijere, to je razvoj koji smo pomno pratili - rekao je trener Fabian Hürzeler.

Foto: Brighton & Hove Albion FC

- Prošle je sezone pokazao da može igrati na vrlo visokoj razini i želimo mu pomoći da to nadogradi u našem okruženju. Bilo je mnogo vanjske buke oko Lukina dolaska k nama, ali on je još uvijek mlad dečko kojemu će trebati vremena da se prilagodi zahtjevima igranja za Brighton i Premier ligu. Ipak, uvjereni smo da će se s time uspješno nositi - dodao je.

Vušković je prošao kroz omladinske pogone u svojoj domovini s Hajdukom iz Splita, a seniorski prvenstveni debi ostvario je dva dana nakon svog 16. rođendana u veljači 2023. godine. To ga je učinilo najmlađim igračem koji je ikada nastupio u povijesti najvišeg ranga hrvatskog nogometa.

Drugu polovicu sezone 2023./24. proveo je na posudbi u poljskom klubu Radomiak Radom, nakon čega se sljedeće sezone pridružio belgijskom prvoligašu Westerlo na posudbi. Njegova forma tamo donijela mu je transfer u Tottenham.

Brightonovi igrači dolaze iz čak 22 države. Osim šestorice Engleza i Hrvata, tu su i predstavnici još 12 zemalja Europe (Nizozemska, Portugal, Irska, Francuska, Grčka, Belgija, Njemačka, Danska, Švedska, Italija, Austrija, Turska), pet afričkih država (Gambija, Kamerun, Obala Bjelokosti, Gana, Nigerija), tri južnoameričke (Brazil, Argentina, Paragvaj), azijske (Japan) i sjevernoameričke (Kanada).