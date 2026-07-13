Vušković na korak od transfera u Brighton: Čeka samo liječnički

Brighton i Tottenham postigli su dogovor o transferu Luke Vuškovića (19) vrijedan oko 53 milijuna eura uz mogućih pet milijuna bonusa, a Tottenham zadržava 20 posto od idućeg Vuškovićevog transfera.

Liječnički pregled i potpisivanje petogodišnjeg ugovora trebali bi do kraja tjedna biti službeni, otkrio je Fabrizio Romano.

Brighton je mjesecima inzistirao na dolasku mladog stopera unatoč tome što je Tottenham ranije odbijao njihove ponude.

🔵⚪️🇭🇷 The exclusive story on Luka Vušković to Brighton, set to become official this week.



Medical booked, contract signing to follow as #BHAFC have their new centre back. pic.twitter.com/jLcc142ul9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

Vušković je u Tottenham stigao iz Hajduka 2022. za 11 milijuna eura, ali za prvu momčad nije upisao ni jedan službeni nastup.

Posljednje tri sezone proveo je na posudbama u poljskom Radiomiaku, belgijskom Westerlu i HSV-u u Bundesligi, gdje je prošle sezone zablistao s 30 utakmica, šest golova i asistencijom, nametnuvši se kao jedan od najtraženijih mladih braniča u Europi.

Od transfera zarađuje i Hajduk, koji će kroz Fifin mehanizam solidarnosti dobiti oko 870 tisuća eura.