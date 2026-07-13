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Vušković na korak od transfera u Brighton: Čeka samo liječnički

Piše Bruno Lukas,
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Vušković na korak od transfera u Brighton: Čeka samo liječnički
Foto: Marty Jean-Louis/Sipa USA
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Luka Vušković na korak je od potpisivanja petogodišnjeg ugovora s Brightonom, koji Tottenhamu plaća 53 milijuna eura uz mogućih pet milijuna bonusa

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Brighton i Tottenham postigli su dogovor o transferu Luke Vuškovića (19) vrijedan oko 53 milijuna eura uz mogućih pet milijuna bonusa, a Tottenham zadržava 20 posto od idućeg Vuškovićevog transfera.

Liječnički pregled i potpisivanje petogodišnjeg ugovora trebali bi do kraja tjedna biti službeni, otkrio je Fabrizio Romano.

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Brighton je mjesecima inzistirao na dolasku mladog stopera unatoč tome što je Tottenham ranije odbijao njihove ponude.

Vušković je u Tottenham stigao iz Hajduka 2022. za 11 milijuna eura, ali za prvu momčad nije upisao ni jedan službeni nastup.

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Posljednje tri sezone proveo je na posudbama u poljskom Radiomiaku, belgijskom Westerlu i HSV-u u Bundesligi, gdje je prošle sezone zablistao s 30 utakmica, šest golova i asistencijom, nametnuvši se kao jedan od najtraženijih mladih braniča u Europi.

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Od transfera zarađuje i Hajduk, koji će kroz Fifin mehanizam solidarnosti dobiti oko 870 tisuća eura.

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