Briljirao je u HNL-u i fotkao se u Hajdukovom dresu, ali ipak neće potpisati za Splićane...

Pisalo se da bi Robin Gonzalez (27) na ljeto mogao doći u Hajduk, ali od toga, po svemu sudeći, neće biti ništa, piše Blaž Duplančić s Dalmatinskog portala.

Kolumbijski veznjak je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Vukovara, u 37 utakmica imao je osam golova i pet asistencija. Igrača su "škicali" Hajduk i Rijeka, ali on je bliži inozemstvu.

Robin Gonzalez (na slici desno) fotkao se zimus tijekom pauze u Hajdukovom dresu | Foto: Instagram

Međutim, to ne znači da novih igrača u Hajduku neće biti. Robert Graf, novi sportski direktor "bilih", ovih dana ima pune ruke posla. Pregovara s Antom Rebićem oko produljenja suradnje. Podsjetimo, bivšem hrvatskom reprezentativcu ugovor istječe ovog ljeta. Hajduk mu nudi novi, s nešto nižim uvjetima, budući da klub ide u rezanje troškova prve momčadi s 13 na najviše 10 milijuna eura.

Prije nekoliko je dana za hrvatskog doprvaka potpisao albanski veznjak Etnik Brruti (22). Stigao je po isteku ugovora s kosovskim prvoligašem FC Malisheva.