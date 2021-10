U ring je ulazio s maskom. U pozadini je bio nekakav vještičji glas koji je fredikrugerovski dozivao Erica Molinu, a publika je bila na nogama. I to publika ne u njegovu rodnom Rovinju ili Zagrebu nego u londonskoj O2 Areni.

Onda je srušio Molinu u šestoj sekundi pa pozvao publiku da ga bodri, cijelo vrijeme borbe komunicirao s navjačima, na kraju ih još jednom podigao na noge i zahvalio im.

Ma i prije borbe engleski fanovi iščekivali su kada će u ring Alen Babić (30). Simpatični razbijač, koji je shvatio da je sport šou i da će u moru boraca podjednake kvalitete i zaleđa jakih promotora isplivati, šansu prije dobiti, onaj zabavniji, zanimljiviji, atraktivniji, ne nužno i bolji.

- Ako netko ima nekakav problem s Whyteom, javite se meni ili recite to njemu u lice. Prestanite pričati sranja prije nego što se naljutim. Želim biti nokautiran, želim biti pobijeđen, žudim za time, molim vas, pobijedite me! Želim maknuti tu nulu iz svog skora, uzmite je, ne volim nulu! Pa ja sam umalo odustao od boksa, s 20 godina nisam imao za kruh. Nije mi problem ostati bez nule, nokautirajte me sad ovdje - zabavljao je Babić na konferenciji za medije uoči borbe, a u najavi je govorio i ovo:

- Ja sam neustrašiv! Ne brinem o sebi i svom zdravlju. Glupo zvuči, ali to ne govorim ja nego Savage. Želim biti Joe Fraizer u 15 rundi protiv Muhammada Alija.

Zato je ranije nego Filip Hrgović dobio šansu ući u ring Ericu Molini, koji se dvaput borio za naslov i izgubio od Joshue i Wildera (tek u devetoj rundi), zato je u dvije godine došao do skora 9-0 (svih devet nokauta), zato se već sedam puta borio u Engleskoj, od čega dvaput na velebnoj O2 Areni i jednom na Wembley Areni.

Britanski komentatori na DAZN-u oduševljeno su govorili:

- Ne znam kako daleko Babić može doći, ali uzbudljiv je borac, napravi ono što najavi, priča svašta, ali dođe u ring i bori se, i to navijači vole. On zabavlja, a boks je zabava. Da, prošao bi i u SAD-u, ali želimo ga zadržati u Velikoj Britaniji - sipali su komplimente, a onda 'popljuvali' Molinu:

- Sramota za profesionalnog boksača da tako dođe samo po plaću. Pao je u drugoj rundi bez udarca, a kad je dobio onaj u potiljak, sam si je bio kriv jer sa saginje. Ma, u drugoj je rundi samo birao na koji logo iscrtan na ringu će pasti! On nije borac i ovo je zadnji put da smo ga vidjeli u Engleskoj, s takvim stavom bolje mu je da ode iz boksa.

S tim se složio i promotor Eddie Hearn, dok je Babić prozvao Davea Allena da mu se suprotstavi 18. prosinca u predborbi revanša između Josepha Parkera i Dereka Chisore.

Allen je Englez, ima 29 godina i učinak od 19 pobjeda (16 nokautom), pet poraza i dva remija. Izgubio je od Dilliana Whytea i Luisa Ortiza 2016. pa Tonyja Yoke 2018., a pobijedio je Lucasa Brownea, s kojim se Babić trebao boriti jučer, ali je Australac desetak dana prije borbe otkazao.

Protivnik koji bi mogao Babića zadržati u ringu rekordno dugo, ali koji lako može postati jubilarna deseta Savageova pobjeda. Ako prihvati. Jer Babić sad polako dolazi na Hrgovićev teren i borci i promotori gledaju ga sve više kao i Filipa: kao boksača od kojeg svakako mogu izgubiti, a pobjedom ne dobivaju puno. Ni na rejtingu ni na bankovnom računu. Najnepoželjniji.

I zato je možda doista sazrijelo vrijeme za okršaj Hrgovića i Babića. Bez obzira što Filip i njegov tim ponavljaju da Babić nije dio njihova puta do vrha, taj je puno jako usporen. I teško mogu pobjeći od činjenice da Hrgovićevi suparnici nisu rangirani bolje od Babića, niti su atraktivniji i kvalitetniji borci.

Idemo dalje: Savage i El Animal imali su dva ista suparnika. Tom Little Filipu je izdržao u ringu do četvrte runde, Alenu do treće, a Molina Filipu do treće, Alenu do druge. Babić ima svih devet nokauta, od čega osam u prve tri runde, dok je Hrgović od 13 pobjeda dvije ostvario na bodove, a još je tri puta u ringu bio dulje od tri runde. No, za razliku od Babićeve tri u O2 i Wembley Areni, Hrga je samo jednu imao na velikoj pozornici: baš tu s Molinom, u saudijskoj Diriji, kao predborba Joshui i Ruizu.

- Rekao sam vam to već deset puta, dovedite Matchroom u Hrvatsku! Dovedite Kocku u ring! Rastavit ću ga! On je tehnički dobar, ali boks nije samo tehnika. Boks je život. Prebit ću ga! Deset je puta manji muškarac od mene. Ja sam čvršći deset puta od svakog koga je uopće vidio u životu. Hrvatska želi ovu borbu. Organizirajte u Splitu, na Maksimiru, u pulskoj Areni. Ljudi će doći, uništit ću Kocku! - govorio je Babić i uoči ove borbe.

Alen koji je na googleovoj tražilici postao traženiji od imenjaka Halilovića, Vitasovića, Islamovića, Bokšića... faca je i u inozemstvu. Veća od Hrgovića. Zabavljač i udarač, koji će publici uvijek pružiti atrakciju, podići ih na noge. A to se od boraca traži.