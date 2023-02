Britanci se naklonili Ćiri: Kao da je od svojih riječi mogao stvoriti svjetove. Nevjerojatna karizma

Miroslava Ćiru Blaževića ne biste intervjuirali. Sjedili biste s njim, rekli nešto općenito i onda biste čekali da vas preplavi val anegdota ovog karizmatičnog gospodina. A takav je bio i kao trener, započinje svoj veliki tekst nazvan "Otac hrvatskog nogometa. On je riječima stvarao svjetove" o Ćiri Blaževiću ugledni Guardian.

POGLEDAJTE VIDEO:

Legendarni trener svih trenera preminuo je danas u 88. godini.

- Bio je čovjek nevjerojatne energije. Sa 75 godina je otišao u Kinu, a nakon toga je imao još četiri posla. Duboko je bio zaljubljen u nogomet. Ali najviše je volio razgovarati, posebno o samom sebi. Čak i prije 18 mjeseci, kad ga je rak već 'izjedao', dao je veliki intervju za dokumentarac "Croatia: defining a nation" - piše Guardian i navodi jednu Ćirinu anegdotu iz Švicarske. Ćiro je bio trener u regionalnom niželigašu i čistačica ga je 'pronašla' kako radi nakon kraja smjene.

- Jednog dana postat ću izbornik Švicarske - rekao joj je Ćiro, na što je ona odgovorila:

- Da, a ja ću biti Miss Švicarske.

Ćiro je sebi dobro prorekao budućnost, kasnije je postao izbornik Švicarske, dok se gospođa, koliko je poznato, nije ni približila tituli misice. Britanski medij piše i kako bi Ćiro iz riječi znao 'napraviti stvarnost'...

Foto: Robert Belosevic

- Bilo je to kao da je mogao, pričajući o svojoj veličini ili veličini onih oko sebe, napraviti sebe i te ljude velikima. Kao da je od riječi mogao stvoriti svjetove - piše autor Jonathan Wilson.

- Uvijek je govorio da je najbolji na svijetu. Ne govorim vam da je bio loš ili sjajan trener, ali bio je idealan trener za nas. Capello, Ferguson, Wenger... Ne bi upalilo kako je upalilo s Ćirom. Bio je svačiji otac, veliki motivator - prenosi Guardian riječi Slavena Bilića.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nije nam trebao trener koji će nas učiti kako da dodajemo loptu i takve stvari. Igrali bismo, primjerice, protiv Estonije. Ali on bi nas uspio motivirati. U svojoj glavi je znao "Napravit ću svaki dan mali incident i to će sve razbuditi. Poslije ću im reći da idu u noćni klub". Na sastancima momčadi bi o Estoniji govorio kao o jebe*** Brazilu. Znate da laže, znate da to nije istina, ali kažete si, jeb***, bit će teško - ispričao je Bilić.

- Pisao bi imena estonskih igrača i znate da nije u pravu. 'Ovaj je jako brz i dobar', podcrtao bi nekog Estonca, ali znate kad priča s vama da nije vidio tog tipa u životu - rekao je Bilić.

Foto: Robert Belosevic

- Ćiro Blažević bio je pun kontradiktornosti. Formacije, koje bi nekad pokidao da galvanizira igrače, jako su mu puno značile kad je počeo s trojicom u zadnjoj liniji, navodi britanski medij.

- Svi su igrali 4-4-2 i onda sam ja izmislio 3-5-2 i s Dinamom osvojio naslov 1982. godine. Poslije su to pokupili Nijemci. - citira Guardian Ćiru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na pitanje "Nije li Carlos Bilardo izmislio 3-5-2' Ćiro bi odgovarao kroz smijeh:

- Što on zna. Koje godine je to bilo?

Ako bi Ćiro nešto rekao, u to biste mogli vjerovati dovoljno da postane istina. I tako je 'okrenuo' ambiciju i ideje u stvarnost, završava Guardian.

POGLEDAJTE VIDEO:

Najčitaniji članci