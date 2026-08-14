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TEŠKO GA ZABORAVITI

Britanski boksač pamti težak poraz od Hrgovića: Da je meč trajao 50 rundi, ja bih bio prvak

Piše 24sata,
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Britanski boksač pamti težak poraz od Hrgovića: Da je meč trajao 50 rundi, ja bih bio prvak
Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO
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Podsjetimo, prije tri mjeseca je Hrgović uvjerljivo svladao Allena tehničkim nokautom u trećoj rundi. Meč je prekinut nakon što je Allenov kut bacio ručnik u ring

Admiral

Britanski teškaš David Allen (34) nasmijao je svoje pratitelje na društvenim mrežama. U objavi na Instagram osvrnuo se na svoj nedavni poraz od najboljeg hrvatskog boksača, Filipa Hrgovića  (34) i ponudio urnebesan alternativni scenarij u kojem bi ishod bio potpuno drugačiji.

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Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO

- I dalje čvrsto vjerujem da bi, da je naš meč trajao 50 rundi i da su sudac i moj kut samo zažmirili na to što me mlatio od stupa do stupa prvih 20 rundi, ja bio taj koji bi se krajem mjeseca borio s Itaumom za svjetsku titulu. Ali što je, tu je, život ide dalje - napisao je britanski boksač.

Podsjetimo, prije tri mjeseca je Hrgović uvjerljivo svladao Allena tehničkim nokautom u trećoj rundi. Meč je prekinut nakon što je Allenov kut bacio ručnik u ring, procijenivši da njihov borac trpi preveliku štetu. Unatoč tome, Allen i dalje ima sposobnost da se našali na vlastiti račun, čak i nakon teškog poraza pred domaćim navijačima.

(*uz korištenje AI-ja)

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