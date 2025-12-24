Britanski boksač: Taj Paul više nikad neće ući u ring, gotov je!

Britanski boksački veteran Derek Chisora nikada nije imao dlake na jeziku, a to je posebno dokazao komentirajući kontroverzni meč između Anthonyja Joshue i youtubera Jakea Paula. Njegove izjave, kako prije, tako i nakon borbe, bile su žestoke i beskompromisne, a za Paula ima mračnu prognozu.

Pokretanje videa... 01:45 Paul je oko 12 kg lakši od Joshue na vaganju | Video: 24sata/Reuters

Iako je Paul izdržao šest rundi, Chisora nije bio impresioniran. Nakon što ga je Joshua četiri puta slao na pod i na kraju mu slomio čeljust na dva mjesta, Chisora je ponudio brutalnu analizu Paulove budućnosti. ​

- Taj dečko više nikad neće boksati. Gotov je. Nakon slomljene čeljusti imat će PTSP. Recite mi jednog boksača koji se vratio nakon takve ozljede? Pravi boksači se vrate, youtuberi ne - izjavio je 41-godišnji teškaš.

Foto: Marco Bello

Chisora smatra da će psihičke traume, uz tešku fizičku ozljedu, biti previše za Paula. Iako je bio jedan od onih koji su kritizirali Joshuu što borba nije završila ranije, na kraju je opravdao duljinu meča Paulovim "bježanjem" i hrvanjem po prevelikom ringu. Jedina borba koju bi, kako kaže, ponovno gledao je ona između Paula i njegovog rivala KSI-ja.