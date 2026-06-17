Britanski premijer uoči susreta s Hrvatskom: Možemo se usuditi sanjati jer imamo sjajnu ekipu

Hrvatska otvara nastup na Svjetskom prvenstvu i igra prvu utakmicu u skupini L protiv starih znalaca Engleza. Moglo bi se reći da je riječ o reprizi polufinala u Rusiji 2018. kada su 'vatreni' pobijedili 2-1 i ostavili gorak okus u ustima Engleza koji su do tog trenutka bili uvjereni kako se 'nogomet vraća kući'.

Uoči utakmice u Dallasu oglasio se i britanski premijer Keir Starmer koji je poručio kako se Englezi 'mogu usuditi sanjati'. Iako su u Engleskoj zahtijevali da se u slučaju pobijede li Englezi na Svjetskom prvenstvu, proglasi državni praznik, premijer nije htio prognozirati tako daleko.

Premijer će utakmicu protiv Hrvatske gledati u Downing Streetu nakon povratka sa sastanka G7 u francuskom Evian-les-Bainsu. Stramer je s tribina pratio finale Europskog prvenstva prije dvije godine, kada su im titulu prvaka uzeli Španjolci.

Foto: KYLIE GRAHAM

- Neću prizivati nesreću za Svjetsko prvenstvo, ali znate, posljednji put kada smo osvojili Svjetsko prvenstvo, na vlasti je bila laburistička vlada. Dakle, potpuno je jasno da Svjetska prvenstva osvajamo samo pod laburističkom vladom. Nadamo se da je ovo sljedeća prilika - odgovorio je na pitanje hoće li Engleska postati svjetski prvak nakon 60 godina.

Osvrnuo se na utakmicu protiv Hrvatske koju je proglasio najtežom u skupini.

- Imaju sjajnu momčad. Ovo će večeras biti dobra utakmica, vjerojatno najteža u skupini. Veselimo se vidjeti kako će izgledati početni sastav. I nemojte misliti da će postave iz prijateljskih utakmica nužno biti početna postava za večeras.

Foto: Hannah McKay

Na kraju je poslao i poruku podrške momčadi Thomasa Tuchela.

- Večeras se ponovno možemo usuditi sanjati, jer imamo briljantnu momčad Tri lava, punu talenta i iskustva, spremnu boriti se za drugu zvjezdicu na dresu. Kao i svaki engleski navijač, bodrit ću Thomasa Tuchela, Harryja Kanea i cijelu englesku reprezentaciju. Naprijed Engleska - zaključio je.

Utakmica Hrvatske i Engleske počinje u 22 sata uz prijenos na HRT-u.