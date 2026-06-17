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Modrić? Ne! Evo zbog kojeg smo hrvatskog velikana ušli kroz 'željezna vrata' navijačke zone

Piše Iz Dallasa: Tomislav Gabelić,
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Modrić? Ne! Evo zbog kojeg smo hrvatskog velikana ušli kroz 'željezna vrata' navijačke zone
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/24SATA

Kad je čuo da smo iz istoga grada i da se poznajemo, sva su nam vrata bila otvorena, čak i ulaz u fan zonu na koji mediji ne mogu ući. Naš junak Jeff brzo je riješio i taj proble

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Kad si u stranom svijetu, uvijek se dobro osloniti na nekog poznatog, ili barem na nekoga s kim imaš nešto zajedničko. Vrlo često se dogodi da je to netko u stvari nepoznat, ali... Tako smo i mi, tijekom spektakularne hrvatske parade u Dallasu, zamolili volontera da nam organizira prijevoz malim golf automobilom do drugog ulaza u fan zonu kako bismo stigli na vrijeme na koncert Tatjane Cameron Tajči, ali bez uspjeha. A onda je naišao njegov kolega i upitao što nam treba. Kad smo rekli da smo iz Hrvatske, rekao je: “Upadajte, Hrvatsku obožavam zbog jednog posebnog igrača”.

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- Luke Modrića - odgovorili smo protupitanjem.

- Ne, Tonija Kukoča! Ja sam iz Chicaga, odrastao sam uz legendarnu generaciju Bullsa u kojoj je Toni igrao, obožavao sam ga kao i Jordana i Pippena. Drago mi je da je snimljena serija ‘Last Dance’, u kojoj je vjerno opisana njegova karijera i uloga u Bullsima.

Kad je čuo da smo iz istoga grada i da se poznajemo, sva su nam vrata bila otvorena, čak i ulaz u fan zonu na koji mediji ne mogu ući. No naš junak Jeff brzo je riješio i taj problem, kratak poziv voki-tokijem i uskoro se pojavio njegov kolega koji nas je proveo kroz ulaz do prostora na kojem je bio koncert. Zlatna riječ i željezna vrata otvara, a nije naodmet poznavati ni Tonija Kukoča.

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