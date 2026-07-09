Brozović ide u Grčku?

Marcelo Brozović je napustio Al-Nasser i traži novi klub. Interes je iskazao Besiktas, a sada se pojavila potencijalno nova adresa, grčki Olympiakos. Navodno su spremni ponuditi uvjete koji bi trebali privući 33-godišnjeg hrvatskog reprezentativca, no pregovori još nisu zaključeni.

Klub iz Pireja je 2024. osvojio Konferencijsku ligu, a vodi ga kontroverzni grčki brodar Evangelos Marinakis. Grk je vlasnik i Nottingham Foresta. Budući da je Brozović slobodan igrač, klub iz Pireja ne bi morao platiti odštetu, već bi pregovori bili usmjereni isključivo na dogovor oko osobnih uvjeta.