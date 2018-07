Broz na kraju imao doček: 'U Gorici nitko ništa nije napravio'

Nakon dočeka u Zagrebu svatko od reprezentativaca dobio je dodatan zaseban doček. Velika Gorica trebala je jedan organizirati i za Marcela Brozovića, no on se na kraju nije održao.

Brozovićev otac Ivan reagirao je na Facebooku i napisao poruku čelnim ljudima u Velikoj Gorici.

No, doček se na kraju ipak dogodio nevezano za Veliku Goricu, grad u kojem je Marcelo odrastao. Mještani sela Okuje okupili su se kako bi pozdravili svojeg srebrnog na Svjetskom prvenstvu.

- Ovo je bilo za malo širu familiju i prijatelje. Zašto Gorica nije napravila doček... to morate njih pitati - rekao nam je Marcelov tata Ivan Brozović na proslavi čiji je dio bio i Vatreni Marcelo.

Proslavu je organizirao u restoranu "Za vašu dušu" u Okuju, a velik broj mještana uz pjesmu je slavio srebrnu medalju.

Ivan kaže da ga je dogradonačelnik na dan polufinala zvao i rekao da bi Marcela trebalo dočekati, ali da je zvučao kao da je neuspjeh za Hrvatsku ako je u polufinalu i kao da su oni sad pod pritiskom da nešto moraju organizirati.

- Rekli su prvo da će biti na Trgu Franje Tuđmana da bi mi idući dan netko drugi iz grada rekao da bi možda zbog kiše oni to napravili u Kurilovcu. Kakvog to smisla ima, u Kurilovcu? Mi smo ovo slavlje svakako mislili napraviti, ali je šteta da je ono bilo jedino. Ovdje je došlo oko 300 ljudi koji su iz Okuja i okolnih mjesta, ali i šire, a u Goricu bi nakon dočeka u Zagrebu sigurno došlo 10,000 ljudi da se provesele. Ti su ljudi zaslužili da im se priredi nekakva zabava, Marcela ne treba slaviti nego Hrvatsku. Svaki grad je slavio, zašto ne bi i Gorica - pita se Ivan.

- Slavlja imamo, nije njemu bilo potrebno da on dobije doček u Gorici. Ali su oni to mogli pametno izvesti, svi oni ljudi koji su na Goričkoj čekali Vatrene mogli su se spustiti u Goricu, ali nitko nije ništa uradio. To se moglo u par sati organizirati, trebalo je ljudima dati da se provesele, nije bilo potrebno da oni Marcela ni vide. Tko je Marcelo, jedan igrač. Ali trebalo je to obilježiti i dati ljudima priliku da se u ova teška vremena provesele - zaključuje Ivan.

U restoranu je sve bilo u organizaciji obitelji Brozović, no Ivan to kaže skromno, ali dodaje s velikim osmjehom:

- Vidimo se ovdje za dvije godine kada budemo šampioni Europe!

Iako umoran nakon višednevnog druženja sa prijateljima i sugrađanima, Marcelo je bio na proslavi vidno raspoložen, no zbog obveza u Milanu nije mogao ostati do kraja, te je oko deset sati otišao na avion. Tulum se nastavio i nakon njegova odlaska, a svi su prisutni isticali ponos zbog njegova, ali i uspjeha reprezentacije, koji će slaviti još dugo.

'Nadamo se da se Marcelo proveo'

Vladimir i Petar iz Okuja Marcela su znali dok je bio mali. Družili su se na igralištu u Okuju, a danas su sretni što je njihov sumještanin postigao takav uspjeh u nogometu.

- On bi sa starijima tamo igrao nogomet, a ja sam tamo bio jer mi je brat igrao s njim - kaže Vladimir.

Oni su, kažu, uživali u proslavi. Cijelu se večer plesalo, pjevalo, a navijačkih pjesama nije nedostajalo. Njima je bilo drago što je nastupao bend iz Okuja, a uglas kažu da se nadaju da je Marcelu bilo lijepo na proslavi.

- Bilo mu je naporno sigurno, ali se nadamo da se lijepo proveo. Strpljivo se slikao sa svima, a nama je bilo veoma drago da smo mogli s njim proslaviti njegov uspjeh i uspjeh hrvatske reprezentacije.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.