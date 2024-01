Brozoviću dao glas za najboljeg na svijetu: 'To je bila pogreška'

Lionel Messi (36) u siječnju je drugu uzastopnu godinu osvojio Fifinu nagradu 'The Best'. Iako je Argentinac imao isti broj bodova kao Erling Haaland, osvojio je nagradu zbog više glasova kapetana.

Luka Modrić (38) jedan je od mnogih koji su Messija stavili na prvo mjesto, dok je izbornik Portugala Roberto Martinez (50) iznenadio i svoj glas za najboljeg dao hrvatskom reprezentativcu Marcelu Brozoviću. Taj je potez u nedavnom intervjuu požalio.

- To je bila pogreška - objašnjava Martinez.

Foto: Wana News Agency/REUTERS

Naime, Martinez je vjerovao kako se u obzir uzimaju i nastupi na Svjetskom prvenstvu u Katru.

- Danas postoje mnogi izbori, imamo nekoliko nagrada za najboljeg. Sve je bilo čudno zbog Svjetskog prvenstva koje se igralo u zimu, glasovanje je bilo neobično.

'Brozović je ideja koja predstavlja Hrvatsku'

Španjolac je obrazložio koje kriterije uzima u obzir prilikom glasovanja.

- Za mene je uvijek teško glasovati za individualne nagrade. Mislim da one predstavljaju ono što su momčadi postigle. Htio sam dati prednost Brozoviću i Bernardu Silvi, igračima koji su bili u finalu Lige prvaka i koji su bili uspješni s reprezentacijom. Brozović je i više od toga, on je igrač koji predstavlja ideju nogometa, on predstavlja ono što je Hrvatska radila. Ali to je bila moja pogreška.

Martinez vjeruje kako su mnogi pogrešno glasovali jer im nije bilo jasno kako se Svjetsko prvenstvo nije uzimalo u obzir za nagradu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Mislim da nisam jedini napravio tu pogrešku. Ako pogledate glasovanje, vidjet ćete kako su mnogi uzimali u obzir događanja sa Svjetskog prvenstva...

U obzir za nagradu 'The Best' uzimao se period od 19. prosinca 2022. do 20. kolovoza 2023. To znači kako se Mundijal u Katru, koje je završilo 18. prosinca, nije uzimalo u obzir.