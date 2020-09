Bruno ekipi iz Ferdinandovca: Momci, bit ću bar na 30 posto...

U prvom kolu Hrvatskog kupa među parovima je i 'praznik nogometa za Ferdinandovac', kako je to nazvao trener tamošnjeg istoimenog niželigaša koji će ugostiti hrvatskog nogometnog prvaka - zagrebački Dinamo. 

Iako se utakmica prvotno trebala igrati 7. listopada, pomaknuta je na 26. rujna, a utakmica će biti više 'svečana nego natjecateljska', rekao je Mladen Karan, trener Ferdinandovca. No, igrači nisu tako mirni. Dapače, uvjereni su da njihovi igrači mogu parirati i najvećim zvijezdama Dinama pa su tako prozvali Brunu Petkovića. 

"Petkoviću Bruno, spavaš li mirno?! Čeka te pakao jer mi imamo Čarlija!" napisali su u svojoj objavi uz dodatak da uzbuđeno čekaju susret koji se igra za četiri dana. 

Nisu dugo morali čekati na odgovor. Javio im se Bruno preko Instagram storyja i napisao:

"Momci, probat ću se dić' bar do 30 posto da me ne strpa Čarli u džep. Vidimo se."

Bruno je ovaj story ubrzo uklonio, no ekipa iz Ferdinandovca je odgovor na njihovu malenu provokaciju i dobru zezanciju već 'upecala' i objavila na svojim društvenim mrežama.

Brunin odgovor naravno asocira na konstataciju izbornika Dalića da napadač Dinama ne može očekivati da igra u reprezentaciji dok je na 20% svoje izvedbe. 

Bruno Petković ušao je u igru u Portu i zabio, a u Parizu je ostao cijelu utakmicu na klupi.

- To je bila moja odluka. Nije spreman, nije na nivou koji bih ja očekivao od njega. Kad dođeš u reprezentaciju, moraš biti na maksimalnom nivou, moraš biti spreman i motiviran, pogotovo jer je njemu krenulo prvenstvo. Ne možeš doći u reprezentaciju s 20 posto kapaciteta i očekivati da ćeš igrati - rekao je Dalić, koji ga ipak nije izostavio niti s ovoga popisa reprezentativaca.

Dobro, doduše, možda se 'ne čuje' toliko za Petka ove sezone, ali to ne znači da ne radi. Zabio je gol Istri koji je Dinamu donio pobjedu, a i protiv Hajduka je bio neprikosnoven u duelu i skoku. Gradio se, otvarao prostor suigračima. Treba ga samo dozirati i bit će to onaj stari sjajni Bruno. 

Podsjetimo, momčad Ferdinandovca pobjedom protiv Ivančice prošla je u glavni ždrijeb Hrvatskog nogometnog kupa. Utakmica s Dinamom igrat će se u 15 sati, a gledateljima će biti dozvoljen dolazak na ovaj 'praznik nogometa' kako bi vidjeli Čarlija i Brunu u duelima.