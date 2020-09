Okupljanje je 5. listopada.

<p>Portugal i Francuska su arhivirani. Ne po dobrom, ali, na sreću ili ne, vrijeme ide brzo, pa su novi izazovi za hrvatsku reprezentaciju već za malo više od dva tjedna. I to bez<a href="https://www.24sata.hr/sport/grom-iz-vedra-neba-rakitic-se-oprostio-od-reprezentacije-717593"><strong> Ivana Rakitića koji se oprostio od reprezentacije.</strong></a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Intervju sa Zlatkom Dalićem</strong></p><p>"Vatrene" u novom "turnusu" čekaju čak tri utakmice u svega osam dana. Počevši od prijateljskog dvoboja sa <strong>Švicarskom </strong>u St. Gallenu 7. listopada, preko trećeg kola Lige nacija sa <strong>Švedskom </strong>u Zagrebu 11. listopada i zaključno s <strong>Francuskom </strong>tri dana kasnije.</p><p>Nakon što je propustio okupljanje u rujnu, popis reprezentativaca predvodi kapetan <strong>Luka Modrić</strong>, a po prvi puta je na popisu branič Lillea<strong> Domagoj Bradarić (20)</strong>. Među reprezentativcima je ponovno Marko Rog, kao i Budimir, Čolak, Uremović i Grbić koji su po prvi puta među Vatrenima bili na prošlom okupljanju.</p><p>Izbornik je odlučio pretpozive poslati Lovri Kaliniću, Mili Škoriću, Mislavu Oršiću, Miji Caktašu i Kristijanu Lovriću.</p><p>- Ako netko od pozvanih otpadne zbog ozljede ili bolesti, fokusirali smo se u pretpozivima na igrače iz HT Prve lige gdje se igra dobar nogomet i to svakako poštujemo. Škorić, Oršić, Caktaš i Lovrić su nositelji igre svojih momčadi u domaćem prvenstvu i zaslužuju biti u krugu reprezentativnih kandidata - poručio je izbornik Dalić.</p><p><strong>Domagoj Bradarić</strong> je prije godinu dana otišao u Lille i već je neko vrijeme jedan od najboljih lijevih bekova francuske lige, a možda je on rješenje za tu poziciju koja je u reprezentaciji problematična već neko vrijeme. Po prvi put se na popisu našao i igrač Gorice Kristijan Lovrić koji je ovaj put dobio pretpoziv, a na glavni popis će upasti u slučaju da netko od igrača s glavnog popisa otpadne zbog ozljede ili nekog drugog razloga.</p><p>Lovrić je već neko vrijeme jedan od najboljih igrača u HNL-u, a to nije prošlo nezamijećeno ni kod izbornika Dalića koji mu je ovaj put poslao pretpoziv.</p><p>Izvjesno je da Dalić neće voditi sve najvažnije adute u Švicarsku, gdje će priliku dobiti igrači koji su još uvijek novi u reprezentaciju i to bi im trebala biti prilika da se nametnu i pokažu da zaslužuju poziv. </p><p>A nakon što se Ivan Rakitić povukao iz reprezentacije, drugi igrači sada se moraju dokazati kako bi se izborili za njegovo mjesto. A obzirom da ga je držao 13 godina, bit će ga jako teško zamijeniti. </p><p>Okupljanje je 5. listopada.</p><p>Vratari: Dominik Livaković, Simon Sluga, Ivo Grbić</p><p>Braniči: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Šime Vrsaljko, Tin Jedvaj, Borna Barišić, Duje Ćaleta-Car, Dario Melnjak, Filip Uremović, Domagoj Bradarić</p><p>Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Milan Badelj, Marko Rog, Mario Pašalić, Nikola Vlašić</p><p>Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Rebić, Josip Brekalo, Bruno Petković, Ante Budimir, Antonio Mirko Čolak</p><p>Pretpozivi: Lovre Kalinić, Mislav Oršić, Mile Škorić, Mijo Caktaš, Kristijan Lovrić</p>