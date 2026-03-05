Evo tko sudi Hajduk - Dinamo: Ovo mu je drugi derbi u sezoni

Mateo Erceg (30) iz Benkovca dobio je čast u 25. kolu HNL-a suditi najveći hrvatski derbi, koji u nedjelju na Poljudu od 15 sati igraju Hajduk i Dinamo. Ercegu će asistirati Ivan Janić i Kristijan Novosel, četvrti je sudac Patrik Pavlešić, glavni u VAR sobi bit će Mario Zebec, a Goran Pataki AVAR.

Ercegu će ovo biti četvrti najveći derbi, sudio je i prvi u ovoj sezoni u rujnu u 7. kolu, kad je Dinamo slavio 2-0 na Poljudu. Prošle sezone u svibnju na Poljudu Dinamo je također slavio (1-3) kad je Erceg bio sudac, a u vječnom derbiju debitirao je na Maksimiru dva mjeseca ranije (2-2).

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dosad je u ovoj sezoni u HNL-u Splićanima sudio pet puta, dinamovcima šest. Hajduk ima dvije pobjede i tri poraza (od ukupno pet!), Dinamo pet pobjeda i remi.

Kolo otvaraju Istra i Osijek u petak u Puli (18:00), glavni je sudac Duje Strukan iz Splita. Gorica i Slaven Belupo otvaraju subotnji program, pravdu dijeli Ivan Vukančić iz Benkovca. U kasnijem terminu od 17:15 Lokomotiva dočekuje Varaždin, a sudi Antonio Melnjak iz Rijeke.

U nedjelju će kolo zatvoriti Vukovar i Rijeka na Gradskom vrtu (17:45), HNS je delegirao Igora Pajača iz Sv. Ivana Zeline za glavnog suca.