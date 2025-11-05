Budimir: Na SP-u nema slabih momčadi, ali mi smo ti koji će dominirati protiv Emirata...

Hrvatska U-17 reprezentacija otvorila je Svjetsko prvenstvo remijem bez golova protiv Senegala u skupini C. U drugom kolu momčad izbornika Marijana Budimira tražit će prvu pobjedu protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su u svom uvodnom nastupu odigrali 1-1 s Kostarikom. Susret je na rasporedu u četvrtak u 16.15.

Uoči dvoboja, izbornik Budimir je za službene kanale HNS-a govorio o pripremama i očekivanjima.

- Imali smo regeneracijski trening, a danas ćemo imati zadnji taktički trening gdje ćemo uigravati taktičke zamisli koje mislimo igrati protiv Emirata i praktički odrediti sastav - rekao je Budimir.

Istaknuo je kako su sve reprezentacije na Svjetskom prvenstvu izuzetno kvalitetne te da nema laganih protivnika.

- Vidimo i sami po rezultatima i svemu da na Svjetskom prvenstvu nema nekih slabih momčadi, osim možda par egzotičnih. Ono što krasi UAE su dobra organiziranost i fanatična borbenost. Imaju dobru tranziciju, izuzetno fizički dominantnog napadača i dobri su u prekidu. Mislim da na tim stvarima moramo poraditi i moramo to dobro uzeti u obzir. Mislim da ćemo sigurno biti mi koji će dominirati i sad moramo naći način kako najbolje doći u tu zadnju trećinu i bolje poentirati.

Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Osim izbornika, svoje je dojmove podijelio i branič Raul Kumar, član Istre, koji vjeruje da Hrvatska ima kvalitetu za novi iskorak.

- Analizirali smo ih dodatno, još ćemo ih analizirati tijekom današnjeg dana. Imamo još jedan trening za pripremiti sve što treba i mislim da ćemo ući u utakmicu puni energije i elana i ganjat ćemo tri boda. To nas očekuje i mislim da mi imamo kvalitetu za dobiti ne samo njih nego i druge reprezentacije, ali moramo biti pravi kao što smo bili protiv Senegala. Moramo iskoristiti svoje šanse i mislim da to onda neće biti problem. Shvatili smo da trebamo biti mirni u završnici, jer bez gola nikako ne možemo dobiti utakmicu. U obrani smo bili dobri, ali trebamo svakako poboljšati malo realizaciju i mislim da onda neće biti nekakvih većih problema.

Dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake skupine osigurat će plasman u osminu finala, a pridružit će im se i osam najboljih trećeplasiranih.