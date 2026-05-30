Budimir: Popis Engleza? Njihov izbornik bira između Porschea i Ferrarija, ali mi gledamo sebe!

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi jutarnji trening na ovim pripremama u Rijeci, izabranici Zlatka Dalića bili su na pomoćnom terenu Rujevice u pogonu već od 10 sati. "Vatreni" su bili praktički kompletni, u subotu nije bilo tek Martina Erlića koji bi se u nedjelju trebao vratiti u Rijeku. Na službenoj press-konferenciji pojavili su se Ante Budimir i Martin Baturina.

- Nastup na Svjetskom prvenstvu je svakako bio moj dječački san, samo jedan dodatan motiv za nastavak dalje u ovom smjeru. Zahvalan sam na ovoj prilici - rekao je Martin Baturina koji iza sebe ima sjajnu epizodu u Comu:

- Ta prilagodba na talijanski nogomet mi na početku nije bila jednostavno, ali hvala Bogu pa sam u drugoj polusezoni krenuo igrati. Dobro sam se uklopio u momčad. Fabregas je mlad i dobar trener, gladan uspjeha, takva je i cijela momčad. Kvalificirali smo se u Ligu prvaka, vidio sam koliko je svima u gradu stalo do našeg uspjeha, pa sam sretan što sam dio toga.

Kako je moguće da ste vi imali učinkovitiju sezonu u Serie A nego prošle godine u HNL-u?

- Možda i je uspješnija po broju golova, ali ovako skupa nisam siguran. U čemu sam najviše napredovao? Vjerojatno taktički. Sve je nekako puno brže na treninzima i utakmicama, brže se donose i odluke na terenu. Fizički sam puno bolji, napredovao sam i u nekim drugim stvarima, ali imam još prostora za napredak.

Vi ćete na ovom Svjetskom prvenstvu imati nešto drugačiju ulogu nego na posljednjem Europskom prvenstvu kad ste

bili najmlađi u reprezentaciji...

- Uvijek od sebe očekujem najviše, puno učim od svih. Imamo jako kvalitetnu momčad, svi se nadamo najboljim stvarima u SAD-u.

Među "vatrenima" je sve više igrača vaše generacije, kako gledate na tu mlađu generaciju?

- Sve su to jako dobri dečki, najdulje znam Peru Sučića. Vidite i sami kako se prilagodio na Inter, skupio je najviše nastupa od svih igrača ove sezone, to dovoljno govori o njemu samome. Luka Sučić je osvojio kup s Real Sociedadom, igra jako dobro, Vušković je imao sjajnu sezonu u Bundesligi, još će samo rasti. Svi smo klapa, odlično se slažemo u reprezentaciji.

Luki Modriću i njegovom Milanu ste uzeli mjesto koje vodi u Ligu prvaka...

- Sigurno im nije lako, tako se okrenulo na kraju. Milanu je bio dovoljan i remi u zadnjem kolu, ali je ovaj put otišlo u našu korist - završio je Baturina.

Ante Budimir je opet imao sjajnu sezonu, zabio 17 golova u španjolskoj La Ligi. Je li vrijeme i za prvi gol na Mundijalu?

- Naravno, ne samo na Mundijalu već i u utorak protiv Belgije, svaku utakmicu želim zabiti. Meni je ovo drugo Svjetsko prvenstvo, želim taj osjećaj zabiti koji će imati neku važnost - rekao je Budimir koji je u Pamploni prava zvijezda:

- Definitivno se u Pamploni osjećam odlično, imam kontinuitet, na mjestu sam gdje želim biti. Uživam u nogomet, igram na velikoj sceni, imam odličan status. Uživam i prekrasno mi je u klubu, vezan sam za Osasunu. Uvijek želim više, naravno da bih i ja želio igrati Ligu prvaka i osvajati trofeje, ako je moguće s Osasunom. Ne zamaram se previše time, stalno tražim motive da budem još bolji u svom klubu.

Gdje čuvate medalju iz Katra? I imate li tu još prostora za neku novu, možda medalju iz SAD-a?

- Imam jedno mjesto gdje čuvam tu medalju iz Katra, nažalost pored nje ima još jako puno mjesta, ha, ha. Prostor mi neće biti problem.

Kako vi gledate na popis Engleza za ovo Svjetsko prvenstvo?

- Rekao bih da oni biraju između Ferrarija i Porschea, svi su odlični, imaju velik i širok roster, a te konačne odluke su na njihovom izborniku. On najbolje zna zašto se odlučio za ovih 26 igrača, mi imamo svoju fokus, razmišljamo samo o sebi - završio je Budimir.