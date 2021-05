Nakon 22 godine Gigi Buffon (43) ponovno je podigao trofej talijanskog kupa. Juventus je u Reggio Emiliji pobijedio Atalantu 2-1 pred više od 4000 navijača i donio si malo veselja u turobnoj sezoni u kojoj bi mogao ostati bez Lige prvaka.

Što se Buffona tiče, spustio je zastor na karijeru u Juveu nakon 685 utakmica. Davne 1999. u Parmi suigrač mu je bio Enrico Chiesa (50), a ove sezone u finalu je zabio njegov sin Federico (23).

POGLEDAJTE VIDEO: Juve slavi kup

- Navijači i ljudi u Juveu, suigrači i direktori uvijek će biti dio mog života. Pokazao sam im profesionalnošću koliko ih volim. Ponosan sam na to. Sve stvari moraju završiti. Meni su 43 godine i došao sam tu zbog malo ludila, zbog toga jer sam sanjao - rekao je Buffon, koji možda nije odigrao zadnju utakmicu:

- Želim još izazova, želim vidjeti gdje su mi granice tijela i energije. Ne znam što će se dogoditi, možda ću i završiti karijeru jer sam sretan čovjek s obitelji koju volim. Ali javi li se netko luđi od mene i nazove me, odazvat ću se. Povratak u reprezentaciju za Katar? Ne želim nikakve poklone. Ako misle da sam konkurentan, to je sjajno. Volio bih igrati do kraja 2022. i biti dovoljno kvalitetan da odradim ulogu, ali nema problema i ako me ne pozovu.

Cristiano Ronaldo (36) nije zabio, posao su odradili Dejan Kuluševski i Chiesa, ali Portugalac je oduševio novim nebeskim skokom. I zdušno je proslavio 34. trofej u svlačionici...

Sad ima samo jedan manje od Lionela Messija i kompletirao je set prvenstava, kupova i superkupova u Engleskoj, Španjolskoj i Italiji. Nitko prije njega to nije napravio.

Andrea Pirlo na 42. rođendan odlučno je odgovorio na pitanje bi li ostavio sebe na klupi iduću sezonu.

- Naravno da bih. Volim nogomet otkad sam bio dijete i voljet ću ga i dalje. Klub će odlučiti, ali sviđa mi se trenerski posao, volim ovaj klub i vidjet ćemo što će se dogoditi. Želim nastaviti - rekao je legendarni veznjak.

Sudbinu bi mu mogla odrediti nedjeljna utakmica protiv Bologne u zadnjem kolu Serie A (20.45) u kojoj mora loviti pobjedu i nadati se da i Milan i Napoli neće pobijediti Atalantu, odnosno Veronu. Inače će najesen s petog mjesta u Europsku ligu.