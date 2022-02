Nino Bule kao nogometaš bio je vrlo temperamentan, na terenu bi se, kako se kaže, potukao za momčad, no čim bi sudac označio kraj bio bi najmirniji roditelj i otac. Završio je igračku karijeru, krenuo u trenersku, no temperament je ostao. Njega je teško iskorijeniti. Tako je u derbiju protiv Rijeke na sudačku odluku da nije penal za Osijek reagirao neprimjereno.

- Je**em vam mater u p***u - rekao je Bule u prvoj reakciji, a onda u afektu četvrtom sucu Marku Cestariću dodao:

- Doći ćeš ti na moje, kad, tad....

Zbog navedenih riječi, kao sportš i sportski djelatnik Nino Bule se odmah ispričao.

- Ispričavam se sucima, gospodi Frani Joviću i Marku Cestariću i obiteljima zbog neprimjerenih riječi, koje sam izgovorio vruće glave. To nije način na koji sportski djelatnik treba komunicirati. Reagirao sam jer sam smatrao da suci nisu donijeli ispravnu odluku, no ništa ne opravdava moju reakciju. Vrlo sam emotivan, svaki trenutak utakmice proživljavam zajedno s momčadi i stožerom, što, opet, ne opravdava reakciju. Protiv gospode Jovića i Cestarića nemam ništa i želim još jednom naglasiti da mi je žao zbog svega što se dogodilo. Ne opravdava me što su riječi interpretirane na krivi način, ispričavam se i nogometnoj javnosti, sportskim djelatnicima, svjestan sam da sam najviše naštetio upravo sebi i svojoj momčadi - rekao je Nino Bule.

Pogreške se događaju, srećom i isprike. Pravi trenutak za ispriku je kad shvatite da ste pogriješili. Stručnjaci kažu da su isprike prave, samo kad ih prate djela, odnosno kad se ne ponavljaju stvari zbog kojih ste se iskreno isrpičali i zažalili.