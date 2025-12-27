Bundesliga nagradila Vuškovića za potez kojim je spasio igrača

Luka Vušković dobio je priznanje za svoj herojski čin za vrijeme utakmice svog HSV-a protiv Eintrachta. Hrvatski stoper pomogao je protivničkom igraču Rasmusu Kristiansenu koji je pao na zemlju nakon sudara s Vuškovićevim suigračem. Trenutak je zaista bio zastrašujuć, ali je Vušković sjajnom i brzom reakcijom spriječio da se dogodi veće zlo.

Situaciju pogledajte OVDJE.

Olakšanje je uslijedilo kada je Kristensen došao k svijesti, a pohvale za Vuškovića stigle su sa svih strana. Njegov potez posebno je istaknuo i protivnički trener Dino Toppmöller koji je pohvalio brzinu njegove reakcije. Bundesliga je njegovu brzu reakciju nagradila i službenim priznanjem za fair-play potez mjeseca.

"Luka Vušković reagirao je munjevitom brzinom. Kada je branič HSV-a shvatio da Kristensen nakon sudara nepomično leži na terenu, kleknuo je ispred njega i posegnuo prema njegovu grlu. Postojala je bojazan da je Kristensen progutao jezik", napisao je portal Hamburger Morgen Post nakon utakmice koja je završila 1-1, ali je rezultat pao u drugi plan. Prekrasan potez mladog Vuškovića kojim je pokazao veliku ljudskost.