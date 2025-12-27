Luka Vušković je protivničkog igrača, koji je ostao nepomično ležati nakon sudara, okrenuo na bok kako bi spriječio da mu jezik blokira disanje. Za ovaj potez nagradila ga je Bundesliga
Bundesliga nagradila Vuškovića za potez kojim je spasio igrača
Luka Vušković dobio je priznanje za svoj herojski čin za vrijeme utakmice svog HSV-a protiv Eintrachta. Hrvatski stoper pomogao je protivničkom igraču Rasmusu Kristiansenu koji je pao na zemlju nakon sudara s Vuškovićevim suigračem. Trenutak je zaista bio zastrašujuć, ali je Vušković sjajnom i brzom reakcijom spriječio da se dogodi veće zlo.
Situaciju pogledajte OVDJE.
Olakšanje je uslijedilo kada je Kristensen došao k svijesti, a pohvale za Vuškovića stigle su sa svih strana. Njegov potez posebno je istaknuo i protivnički trener Dino Toppmöller koji je pohvalio brzinu njegove reakcije. Bundesliga je njegovu brzu reakciju nagradila i službenim priznanjem za fair-play potez mjeseca.
"Luka Vušković reagirao je munjevitom brzinom. Kada je branič HSV-a shvatio da Kristensen nakon sudara nepomično leži na terenu, kleknuo je ispred njega i posegnuo prema njegovu grlu. Postojala je bojazan da je Kristensen progutao jezik", napisao je portal Hamburger Morgen Post nakon utakmice koja je završila 1-1, ali je rezultat pao u drugi plan. Prekrasan potez mladog Vuškovića kojim je pokazao veliku ljudskost.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+