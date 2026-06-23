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C. Ronaldo je najstariji igrač koji zabio dva gola na Mundijalu...

Piše HINA,
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C. Ronaldo je najstariji igrač koji zabio dva gola na Mundijalu...
Foto: TROY TAORMINA

Također Portugaac je drugi najstariji strijelac na svjetskim prvenstvima. Stariji je samo Roger Milla

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Kapetan portugalske nogometne reprezentacije, 41-godišnji napadač Cristiano Ronlado, postao je u utorak drugi najstariji strijelac na svjetskim prvenstvima, kad je postigao dva pogotka u uvjerjlivoj pobjedi (5-0) nad Uzbekistanom.  

Stariji od Ronalda, koji danas ima 41 godinu i 138 dana, bio je samo legendarni kamerunski napadač Roger Milla.

Zanimljivo je da je i on svoj pogodak postigao na Svjetskom prvenstvu kojem su 1994. domaćin bile Sjedinjene Američke Države. U uvjerljivom porazu Kameruna od Rusije (1-6), Milla je postigao jedini pogodak za svoju reprezentaciju, a tada je bio u dobi od 42 godine i 39 dana.

Cristiano Ronaldo je postao najstariji portugalski strijelac, a nadmašio je Pepea, sada trećeg na ovoj ljestvici, koji je prije četiri godine u osmini finala postigao gol za 2-0 u pobjedi Portugala 6-1 protiv Švicarske. Pepeu je tada bilo 39 godina i 283 dana.

Među petoricom najstarijih je još jedan aktivni igrač, a riječ je o kapetanu argentinske reprezentacije i najboljem strijelcu u povijesti na svjetskim prvenstvima Lionelu Messiju. Kad je postigao svoj drugi pogodak u pobjedi protiv Austrije (2-0), ukupno njegov 18. na šest svjetskih prvenstava, Messiju je bio udaljen dva dana od svog 39. rođendana (38 godina i 363 dana), koji će proslaviti u srijedu.

Među desetoricu najstarijih strijelaca svih vremena na ovom se SP-u upisao i austrijski reprezentativac Marko Arnautović golom u pobjedi nad Jordanom (3-1) u prvom kolu, kad je imao 37 godina i 58 dana te je došao na osmo mjesto.

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