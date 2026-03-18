Čabraja dobio otkaz jer nije stavljao gazdina miljenika?

Silvijo Čabraja (57) početkom tjedna dobio je otkaz u Vukovaru, ali prema pisanju Sportskih novosti, ne zbog činjenice da je njegova momčad bila posljednjeplasirana u HNL-u, već zato što je u drugom dijelu sezone kolumbijskog veznjaka Robina Gonzaleza (27) uglavnom uvodio s klupe. Započeo je u prvih 11 svih 18 utakmica u prvom dijelu, a u drugom je triput ulazio s klupe.

POGLEDAJTE VIDEO: Vukovar - Rijeka

Pokretanje videa... 01:57 Gol na utakmici Vukovar - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Gonzalez na takav status nije navikao. U klubu je šest godina bio prva violina i miljenik je gazde Markusa Buzova. Ove sezone u 27 utakmica ima sedam golova i dvije asistencije, ali sve to ostvario je u prvom dijelu sezone. U 2026. godini nema ni gol ni asistenciju. I zato se Čabraja okrenuo drugim rješenjima.

Klub to još nije potvrdio, ali naveliko se priča da će Vukovar preuzeti karizmatični Tomislav Stipić (46). On će morati probuditi Gonzaleza i ponovno mu pronaći mjesto u prvih 11.