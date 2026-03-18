Obavijesti

Sport

Komentari 1
KOLUMBIJAC IZGUBIO STATUS

Čabraja dobio otkaz jer nije stavljao gazdina miljenika?

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Čabraja dobio otkaz jer nije stavljao gazdina miljenika?
Varaždin: NK Varaždin i HNK Vukovar 1991 sastali se u 26. kolu Prve HNL | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Robin Gonzalez u prvom je dijelu sezone započeo svih 18 utakmica, a u drugom je čak tri utakmice počeo s klupe. U 2026. još nema ni gol ni asistenciju, a bio je hit-igrač prvenstva

Admiral

Silvijo Čabraja (57) početkom tjedna dobio je otkaz u Vukovaru, ali prema pisanju Sportskih novosti, ne zbog činjenice da je njegova momčad bila posljednjeplasirana u HNL-u, već zato što je u drugom dijelu sezone kolumbijskog veznjaka Robina Gonzaleza (27) uglavnom uvodio s klupe. Započeo je u prvih 11 svih 18 utakmica u prvom dijelu, a u drugom je triput ulazio s klupe.

POGLEDAJTE VIDEO: Vukovar - Rijeka

Pokretanje videa...

Gol na utakmici Vukovar - Rijeka 01:57
Gol na utakmici Vukovar - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Gonzalez na takav status nije navikao. U klubu je šest godina bio prva violina i miljenik je gazde Markusa Buzova. Ove sezone u 27 utakmica ima sedam golova i dvije asistencije, ali sve to ostvario je u prvom dijelu sezone. U 2026. godini nema ni gol ni asistenciju. I zato se Čabraja okrenuo drugim rješenjima.

Klub to još nije potvrdio, ali naveliko se priča da će Vukovar preuzeti karizmatični Tomislav Stipić (46). On će morati probuditi Gonzaleza i ponovno mu pronaći mjesto u prvih 11.

NAJBOLJI TRENUCI KOLA FOTO/VIDEO Beljin šou protiv Slavena, Livaja zabio i asistirao, a na Rujevici zamalo izbila tuča!
FOTO/VIDEO Beljin šou protiv Slavena, Livaja zabio i asistirao, a na Rujevici zamalo izbila tuča!
TRI PORAZA U NIZU Vukovarci ostali bez trenera. Silvijo Čabraja dobio je otkaz
Vukovarci ostali bez trenera. Silvijo Čabraja dobio je otkaz

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Drago mi je što će Livaković srušiti moj rekord. A to što sam proživio s Dalićem je fantastika'
LEGENDARNI HNL GOLMAN

'Drago mi je što će Livaković srušiti moj rekord. A to što sam proživio s Dalićem je fantastika'

Ivica Solomun i Livi sad su izjednačeni po broju nastupa u HNL-u. Legendarni golman Varteksa ispričao nam je anegdote s Dalićem i Rierom, a piše i nogometni blog
CIRKUS Maroko je novi prvak Afrike, Senegalu oduzeli titulu!
ZA ZELENIM STOLOM

CIRKUS Maroko je novi prvak Afrike, Senegalu oduzeli titulu!

Kakva drama! Senegal ostao bez titule zbog skandala na finalu Afričkog kupa. Maroko administrativno proglašen pobjednikom, ali uz kazne. Kaos na terenu i izvan njega
VIDEO PSG je osmicom ponizio Chelsea! Real lako izbacio City, Arsenal uz eurogolove Bayer
VINICIUS ZAPLESAO

VIDEO PSG je osmicom ponizio Chelsea! Real lako izbacio City, Arsenal uz eurogolove Bayer

PSG je već nakon 15-ak minuta riješio sve dvojbe oko prolaska u četvrtfinale protiv Chelseaja, City je ostao bez kapetana Bernarda jer je rukom spriječio gol Viniciusa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026