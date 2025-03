Lokomotiva potvrdila rastanak s Čabrajom, ali će ostati u klubu! Samo tri u HNL-u nisu mijenjali

Odlazak Silvija Čabraje (56) s klupe Lokomotive pri samom kraju sezone znači da je sedam klubova u HNL-u mijenjalo trenera tijekom ove sezone. Samo su Nikola Šafarić (Varaždin), Federico Coppitelli (Osijek) i Gennaro Gattuso (Hajduk) na klupi svojih klubova od početka sezone, a odlaskom Čabraje će Šafarić je jedini koji je više od godinu dana na klupi nekog hrvatskog prvoligaša. Čabraja će ostati u klubu kao sportski direktor.

"NK Lokomotiva ovim putem želi obavijestiti javnost kako je dogovoren sporazumni raskid ugovora s dosadašnjim trenerom Lokosa, gosp. Silvijom Čabrajom. Momčad je u vodio u 150 utakmica i zahvaljujemo se na svemu što je dao za naš klub. Sama činjenica da je Silvijo najdugovječniji trener HNL-a govori o njegovoj trenerskoj kvaliteti i doprinosu Lokomotivi u kojoj će obavljati funkciju sportskog direktora od 1. srpnja 2025. Do kraja sezone, momčad će voditi dosadašnji prvi pomoćni trener, gosp. Damir Ferenčina", napisali su iz kluba.

Čabraja se ipak nije uspio približiti najdugovječnijem treneru HNL-a, Samiru Toplaku (54) koji je vodio zaprešićki Inter od 14. travnja 2014. do 4. siječnja 2020. s ukupno 2092 dana na klupi. Slovenac Matjaž Kek (63) je drugi, a vodio je vodio Rijeku od 27. veljače 2013. do 6. listopada 2018. godine u 274 utakmice, više od pet i pol godina. Treći na vječnoj listi je Igor Pamić (55) koji je na klupi Istre proveo četiri i pol godine, od 2. travnja 2011. do 4. listopada 2015., na 166 utakmica.

Vodeća momčad HNL-a Rijeka svoju sezonu je započela sa Željkom Sopićem koji je neočekivano dobio otkaz nakon samo dva prvenstvena kola i bez poraza u svim natjecanjima. Na klupu je tada došao Sopićev pomoćnik, Crnogorac Radomir Đalović, pod kojim Rijeka igra sjajan nogomet.

Susret Neretvanac i Rijeka u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hajduk je prije početka sezone na klupu prve momčadi ustoličio Gennara Gattusa nakon što je otkaz dobio privremeni trener Jure Ivanković u prošloj sezoni. Talijan je na klupi Hajduka 26 utakmica i zaostaje dva boda za Rijekom.

Aktualni prvak Dinamo je čak dvaput mijenjao trenera ove sezone. Počeo je sezonu sa Sergejem Jakirovićem koji je otkaz dobio nakon bolnog poraza od Bayerna (9-2), a zamijenio ga je Nenad Bjelica. Ni Bjelica se nije dugo zadržao na klupi 'modrih' te ga je već nakon tri mjeseca zamijenio legendarni Talijan Fabio Cannavaro koji je Dinamo vodio u osam utakmica HNL-a ove sezone.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Varaždin je jedini ostao vjeran treneru koji ih je vodio i prošle sezone te će nakon Čabrajinog odlaska Nikola Šafarić biti najdugovječniji trener HNL-a. Šafarić je na klupu Varaždinaca došao prije godinu dana i tri mjeseca.

Slaven Belupo je u sezonu ušao s Ivanom Radeljićem na kormilu, ali smjena se dogodila nakon samo pet kola kada ga je zamijenio Mario Kovačević koji je od Belupa napravio pravu opasnost za sve momčadi u prvenstvu.

Federico Coppitelli je stigao na klupu Osijeka isto kad i sunarodnjak mu Gattuso u Hajduk. Ipak, za razliku od 'Rina', koji će vjerojatno dočekati kraj sezone, Coppitelliju se sprema otkaz u reprezentativnoj stanci zbog jako loše igre Osijeka.

Osijek i Varaždin sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ni Čabraja nije dočekao kraj sezone, svojom odlukom. On se spominjao kao zamjenik Federicu Coppitelliju na klupi Osijeka, a prije početka sezone bio je i druga opcija za klupu Hajduka, u slučaju da Gattuso odbije Splićane.

Istru je do 17. kola vodio Paolo Tramezzani, a onda ga je na zimu zamijenio povratnik na klupu Istre, Gonzalo Garcia. Garcia je već vodio Istru od 2021. do 2023. Trenutačno je osma s 29 bodova.

U dvije momčadi na dnu ljestvice Gorici (24 boda) i Šibeniku (22 boda) dogodila se neočekivana, ali ne namjerna zamjena trenera. Prvo je Mario Carević nakon otkaza u Šibeniku preuzeo klupu Gorice, a mjesec dana kasnije je bivši trener Turopoljaca Rajko Vidović preuzeo momčad sa Šubićevca. Borba za ostanak vodit će se između te dvoje momčadi te će biti zanimljivo pratiti i donji dio tablice.