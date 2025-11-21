Obavijesti

UOČI SLAVENA

Čabraja: Jagušić je izuzetan, ali pred njim su još godine rada...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čabraja: Jagušić je izuzetan, ali pred njim su još godine rada...
Velika Gorica: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice HNK Gorica i NK Vukovar

Očekuje nas teška i zahtjevna utakmica, kao i svaka prvenstvena. Puljić i Tadić nam jako nedostaju i na njih ne možemo računati, ali, kako se kaže, koga nema, bez njega se može i mora, istaknuo je trener Vukovaraca

U Koprivnici se otvara 14. kolo HNL-a nakon reprezentativne stanke tijekom koje je hrvatska reprezentacija izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Time se vraća i uzbuđenje domaćeg nogometa, a novo kolo otvaraju Slaven i Vukovar.

Sažetak utakmice Gorica - Vukovar 02:07
Sažetak utakmice Gorica - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Slaven je u izvrsnom nizu, a ne zna za poraz u posljednjih sedam utakmica. Jedna od njih bila je prijateljska protiv slovenskog Aluminija, a u preostalih šest ostvario je tri pobjede i tri remija. Ostao je neporažen i protiv aktualnog prvaka Rijeke te trenutačno prvoplasiranog Hajduka. U dobrom ritmu stižu i gosti iz Vukovara. Već četiri kola ne znaju za poraz, uz tri remija i pobjedu protiv Dinama. Trener Silvijo Čabraja vjeruje da će njegovoj momčadi taj niz uspjeti produžiti i u Koprivnici.

-  Očekuje nas teška i zahtjevna utakmica, kao i svaka prvenstvena. Puljić i Tadić nam jako nedostaju i na njih ne možemo računati, ali, kako se kaže, koga nema, bez njega se može i mora. U dobrom smo ritmu i učinit ćemo sve da se iz Koprivnice vratimo neporaženi. Slaven ima dobru momčad, no naš je cilj uvijek isti: protiv svakoga želimo ostati neporaženi - poručuje trener Vukovaraca.

Vukovarci su tijekom pauze odigrali i prijateljsku utakmicu protiv Sarajeva u BiH, u kojoj su izgubili 2-1. "Apotekarima" uz to što imaju dobar niz, u korist ide i forma najboljeg mladog igrača lige Adriana Jagušića.

- Momčad nikada nije samo jedan igrač. Kada je momčad dobra, izbacit će i dobrog pojedinca, upravo se to dogodilo sa Slavenom i Jagušićem. On je izuzetno talentiran, ali pred njim su još godine teškog rada. Pokazuje dobre naznake, no ne fokusiramo se samo na Jagušića, nego na cijelu momčad Slavena - zaključio je Čabraja.

