Vukovar može na Gradski vrt! HNS promijenio pravilo zbog kojeg je morao otići u Vinkovce

Podigla se prašina oko dvostrukih kriterija HNS-a koji nije dozvolio Vukovaru da igra na Gradskom vrtu u Osijeku jer su službeno u drugoj županiji, a onda je dozvolio Kustošiji da utakmice Druge NL igra na stadionu Inkera, u Zaprešiću, što je također u drugoj županiji. Ipak, sada je HNS na sjednici promienio pravilo oko udaljenosti klubova i stadiona koje žele licencirati, prenosi HNS.

"Najviše izvršno tijelo HNS-a usvojilo je potrebne materijale za održavanje predstojeće Skupštine HNS-a - program rada te financijski plan za 2026. godinu. Sjednica Skupštine HNS-a bit će održana u četvrtak 27. studenoga u Zagrebu.

Izvršni odbor usvojio je promjene u Odluci o sustavu stalnih natjecanja HNS-a. Između ostaloga, Izvršni odbor donio je odluku o odgodi uvođenja dodatnih kvalifikacija za sudjelovanje u najvišem stupnju natjecanja s natjecateljske godine 2026./27. na natjecateljsku godinu 2027./28.

Nadalje, usvojen je novi Pravilnik o licenciranju i financijskoj održivosti klubova, u kojem je uključena odredba da će klubovi prilikom postupka licenciranja moći prijaviti stadione udaljenosti do 50 kilometara od sjedišta kluba. Izvršni odbor usvojio je i propozicije natjecanja Prve HMNLŽ u natjecateljskoj godini 2025./26.", stoji na službenoj stranici HNS-a.

U prijevodu, Vukovar sada više ne bi morao igrati na lošijem i dosta skupom terenu u Vinkovcima te bi se mogao prebaciti na Gradski vrt. To može napraviti već ove sezone te je moguće da će se Vukovar preseliti u Osijek nekad u tijeku sezone i ispuniti želju koju su imali i na početku sezone, ali to još ostaje za vidjeti. Vukovaru bi to svakako bila isplativija opcija, jer u Vinkovcima najam plaća oko 250.000 eura, a u Osijeku bi oko 100.000 eura.