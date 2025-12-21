Obavijesti

TRENER VUKOVARA

Čabraja: Još me samo u Real Madrid nisu preselili. Igračima su bile 'pune gaće' na Poljudu...

Piše Tomislav Gabelić, Petar Božičević,
Čabraja: Još me samo u Real Madrid nisu preselili. Igračima su bile 'pune gaće' na Poljudu...
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ne razmišljam ni o Dinamu ni o Hajduku tko je bolji. Mi se borimo za sebe i razmišljamo samo o sebi. Dobivali smo velike, imali smo priliku i neke manje utakmice dobiti, nadamo se preseljenju u Osijek da imamo bolji teren

Hajduk je pobijedio Vukovar 2-1 u ludoj utakmici 18. kola HNL-a na Poljudu. Iako se činilo da će to biti rutinska pobjeda Splićana, crveni kartoni Šege i Rebića otežali su posao domaćinu. Trener gostiju Silvijo Čabraja podijelio je svoje dojmove. 

- Čestitke Hajduku na zasluženoj pobjedi, mi smo loše ušli u utakmicu, dogodilo se isključenje, Hajduk je mogao otići  na više golova razlike. Drugo poluvrijeme smo bili kompaktniji, izjednačili smo, nažalost nismo izdržali. Trebali smo s igračem više preuzeti rizik i ugurati loptu u gol. Nadam se da ćemo se popuniti u stanci, da ćemo imati jači roster na proljeće, da ne vjerujem da možemo opstati ne bih ni dolazio u Vukovar. 

Atmosfera, jesu li igrači bili malo impresionirani?

- Na Poljudu je do sada igrao Puljić... i Tičinović, Pred 20.000 ljudi na tribinama, osim njih dvojice nitko nije tako nešto doživio, pune su bile gaće jer su to igrači koji su igrali u drugim i trećim ligama. 

Borba za ostanak?

- Nismo zadnji, predzadnji smo, mogu biti sretan, približili smo se Lokomotivi na četiri boda, Gorici možda... A prije sezone su svi mislili da će Vukovar ispasti. 

Tko je bolji, Dinamo ili Hajduk?

- Ne razmišljam ni o Dinamu ni o Hajduku tko je bolji. Mi se borimo za sebe i razmišljamo samo o sebi. Dobivali smo velike, imali smo priliku i neke manje utakmice dobiti, nadamo se preseljenju u Osijek da imamo bolji teren, da možemo nešto i uigrati i odigrati. Možemo ići u borbu s drugim klubovima za opstanak. 

Spominjalo vas se u kontekstu Hajduka?

- Mediji mogu svašta iznositi, još me samo nisu preselili u Real Madrid. Recimo da je bilo nekih kontakata... - zaključio je trener Vukovara. 

Vukovarci su pretposljednja momčad lige s 15 bodova, a nakon zimske stanke igrat će protiv Lokomotive u gostima 24. siječnja. 

