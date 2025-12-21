Obavijesti

LUDA UTAKMICA

FOTO Žuta minuta Marka Livaje, poruke Torcide, tri isključenja. Pogledajte galeriju s Poljuda...

HAJDUK - VUKOVAR 2-1 Luda utakmica u Splitu! Hajduk je imao 1-0 vodstvo i igrača više, Puljić je šokirao Poljud golom za 1-1, a onda je ušao Livaja i zabio za 2-1. Ipak, ubrzo su Rebić i Marko dobili crvene kartone...
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Luda utakmica u Splitu! Hajduk je imao 1-0 vodstvo i igrača više, Puljić je šokirao Poljud golom za 1-1, a onda je ušao Livaja i zabio za 2-1. Ipak, ubrzo su Rebić i Marko dobili crvene kartone... | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
