FOTO Žuta minuta Marka Livaje, poruke Torcide, tri isključenja. Pogledajte galeriju s Poljuda...

HAJDUK - VUKOVAR 2-1 Luda utakmica u Splitu! Hajduk je imao 1-0 vodstvo i igrača više, Puljić je šokirao Poljud golom za 1-1, a onda je ušao Livaja i zabio za 2-1. Ipak, ubrzo su Rebić i Marko dobili crvene kartone...
Livaja je ušao u igru u 66. minuti, a četiri minute kasnije zabio je gol za 2-1, skinuo dres i dobio žuti karton
A brojčane snage na Poljudu izjednačio je Rebić drugim žutim kartonom u 74. minuti. Podsjetimo, Tadić je u 30. ostavio goste s desetoricom
A onda - potpuni preokret! Livaja napucava loptu nakon sučevog zvižduka u 77. minuti i Lovrić mu daje drugi žuti karton. Vukovarci imaju igrača više...
Ipak, nisu to uspjeli iskoristiti gosti koji su imali šansu Puljića u 92. minuti...
A Torcida je poslala nekoliko poruka. Na jednoj je pisalo: "U zmajevom gnijezdu legu se laži, sveti Jure kaznu im pokaži"
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Hajduk se pobjedom približio Dinamu na bod zaostatka, dok je Vukovar ostao pretposljednji
