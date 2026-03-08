Obavijesti

Čabraja zagrmio: Pa ja sam se zamjerio tom VAR-u! Neki žele da Vukovar što prije ispadne

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Osijek i Vukovar 1991 sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Polako me iritiraju sudačke odluke. Iskreno rečeno, ne mogu vidjeti neke stvari. Ali ono je bio čisti korner. Poštujem grešku, nije problem, ali kada vam se to stalno događa, onda vas to sve zajedno malo iritira, rekao je

Admiral

Igračima sam rekao u svlačionici da se zabave, da puste glazbu jer su odigrali dobru utakmicu, rekao je trener Vukovara 1991, Silvijo Čabraja, nakon poraza u 26. kolu HNL-a. Vukovarci su na Gradskom vrtu u Osijeku ugostili nogometaše aktualnog prvaka Rijeke, koji su slavili 1-0 zahvaljujući golu Tonija Fruka iz penala.

Utakmicu je sudio Igor Pajač, a trener Vukovara ima zamjerku za njegovo suđenje.

- Prvi ću put ovo reći. Izgleda da sam se zaista zamjerio tom VAR-u. Sve sam malo analizirao i vratio se na neke situacije. Ruka protiv Slavena...Pa u Osijeku, gdje se situacija uopće nije ni pregledavala. Inače, Puljić zbog tog starta nije tri dana trenirao. Ne znam više. Baš imam osjećaj da sam se zamjerio VAR-u i toj kameri. Ne samo ja, nego HNK Vukovar - oštro je rekao Čabraja te dodao...

- Ne znam zašto smo se klub i ja zamjerili VAR-u, ali vjerojatno nas kamera ne voli. Igračima sam rekao u svlačionici da se zabave, da puste glazbu jer su odigrali dobru utakmicu. Nije nas nagradilo. Stvarno nemam nikakve zamjerke za moje igrače. Okej, ta glupost nakon kojeg je bio penal. Da li je bio ili ne, ne znam. Moramo se pripremiti za Varaždin, još je puno utakmica do kraja, makar se čini kao da neki žele da ispadnemo i to što prije.

Čabraja ne voli komentirati suđenje, ali smatra kako ovaj put nije mogao šutjeti.

- Nisam kao ostali da ću skakati i utrčavati u teren. Polako me iritiraju sudačke odluke. Iskreno rečeno, ne mogu vidjeti neke stvari. Ali ono je bio čisti korner. Poštujem grešku, nije problem, ali kada vam se to stalno događa, onda vas to sve zajedno malo iritira. Zašto onda uopće raditi - zaključio je u intervjuu za MaxSport.

