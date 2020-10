Caktaš: Navijači, ispričavam se!

Da sam zabio šansu iz prve minute, možda bi nam bilo lakše, ali moraš stvarati šanse cijelu utakmice, a ne očekivati da iz jedne riješiš pitanje pobjednika, kazao je Caktaš, Hajdukov kapetan

<p>Nitko ne može biti zadovoljan nakon takve utakmice, svjesni smo kako je to izgledalo i želim se ispričati navijačima na ovoj predstavi, poručio je uime Hajdukove svlačionice kapetan <strong>Mijo Caktaš</strong> nakon još jedne grozomorne utakmice splitskog kluba kojemu je bodove s Poljuda uzeo dojučerašnji drugoligaš <strong>Šibenik </strong>(0-1).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk izgubio od Šibenika</strong></p><p>I, ništa neočekivano, svi su igrači opet morali slušati tradicionalan paket uvreda s tribina u takvim situacijama, od "igrajte, pi*kice", "vi niste Hajduk, do "skinite dresove". A sve je moglo za Hajduk krenuti u pravom smjeru već nakon 30 sekundi kada je imao ujedno i najbolju priliku, ali Caktaš nije pogodio ni pucao najbolje što se moglo.</p><p>- Da sam zabio tu šansu, možda bi nam bilo lakše, ali moraš stvarati šanse cijelu utakmice, a ne očekivati da iz jedne riješiš pitanje pobjednika - kazao je Caktaš.</p><p>"Bili" nakon toga gotovo da nisu složili pravu priliku, a Šibenčani su iskoristili svoju, tj. iskoristio ju je hajdukovac na posudbi <strong>Emir Sahiti.</strong> Što je još jedna bolna stvarnost za sve hajdukovce...</p><p>- Došli smo osvojiti tri boda. Sretan sam što sam zabio gol. Analizirali smo Hajdukove utakmice, dogovorili se da ćemo biti agresivni i dati sve od sebe. Na svakom treningu sam dao sve od sebe i pokazao sam da mogu igrati. Nisam nastupao gotovo godinu dana, sada se polako vraćam - rekao je Šibenikov junak kojeg je pohvalio i trener Rendulić.</p><p>- Sahiti ima kvalitetu, to treba jasno i glasno reći. Njegov problem je problem kontinuiteta. Malo po malo hvata konce, nama je koristan, odradi sve što treba, defenzivu pogotovo - rekao je Šibenikov strateg i podvukao.</p><p>- Mi, prije svega, igramo puno bolje nego što pokazuje ljestvica i stanje na njoj. Svaku utakmicu idemo po pobjedu, i na Poljud smo došli otvorenog garda po tri boda. Zasluženo smo dobili.</p>