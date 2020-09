Caktaš: Trpio sam velike bolove i igrao! A kad nas ne ide, onda se pojavljuju 'veliki stručnjaci'

Kao igrač i kapetan Hajduka svjestan sam da navijači zaslužuju gledati bolji Hajduk, s boljim rezultatima. Ja sam uvjeren da ćemo im to i priuštiti, i to vrlo skoro. I protiv Galatasaraya možemo iznenaditi, kaže Caktaš

<p>Hajdukov kapetan <strong>Mijo Caktaš</strong> (28) zabio je pobjednički gol u susretu drugog pretkola kvalifikacija Europske lige protiv makedonske Renove, a taj njegov gol ostat će upamćen kao deseti gol u dresu Hajduka u europskim natjecanjima, čime je izbio na treće mjesto ljestvice najboljih strijelaca Hajduka u Europi, iza velikana poput Zlatka Vujovića i Slaviše Žungula, a ispred jednako velikih Ivice Šurjaka i Ivana Gudelja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hajdukovci u Istanbulu</strong></p><p>- Veliko je zadovoljstvo i čast kad ti se ime nađe među takvim velikim imenima koja su pisala povijest kluba. Mislim da to nije mala stvar, jer ni veća imena ni bolji igrači od mene nisu to uspjeli - kaže Mijo Caktaš i dodaje:</p><p>- Nitko mi ništa nije poklonio, sve sam postigao sam, svojim radom i zalaganjem, i to u sredini u kojoj se igrači baš i ne zadržavaju predugo i jako teško se dolazi do ovakvih brojki.</p><p>A Mijine brojke su doista impresivne, tek mu je 28 godina, a ovo mu je već deveta sezona u dresu Hajduka. Upisao je 221 nastup, što ga svrstava na 31. mjesto na vječnoj listi igrača Hajduka s najviše nastupa u službenim utakmicama, te zabio 88 golova, što ga čini 12. najboljim strijelcem u povijesti kluba u službenim utakmicama. Teško da će neki mlađi igrači tako skoro dostići ove impresivne brojke.</p><p>- Zabio sam jako puno golova, pogotovo za jednoga veznog igrača, kojem zabijanje golova i nije primarna zadaća. U dvije zadnje sezone bio sam na vrhu ljestvice najboljih HNL strijelaca i jedino za čim žalim je što ti moji golovi nisu pomogli klubu da napravi nešto bolje rezultate - kaže Mijo kome smetaju i neutemeljene kritike koje se povremeno čuju na njegov račun:</p><p>- Znate kako je, kad klub nije rezultatski u baš dobroj situaciji, onda se pojavljuju neki nazovimo 'veliki stručnjaci i poznavatelji nogometa' koji podcjenjuju i osporavaju i svaki individualni uspjeh, pa tako i mojih 39 prvenstvenih golova u dvije sezone. Ne zamaram se puno takvim kritikama, ali žalosti me takav podcjenjivački stav.</p><p>Mijo je blizu 100. jubilarnog gola, ali i ulaska u Top 10 najboljih strijelaca kluba u službenim utakmicama u povijesti, od čega ga dijele svega još tri gola. I jedan i drugi uspjeh mogao bi dostići već u ovoj sezoni...</p><p>- Svaki Dalmatinac koji zaigra nogomet od malih nogu sanja zaigrati za Hajduk, sanja zabiti gol u dresu Hajduka, postati kapetan... Zahvalan sam Hajduku što mi je omogućio priliku da ostvarim svoje snove. To je iznimna čast, kao što je iznimna čast i osvojiti trofej. Eto, ja sam osvojio Kup, još mi jedino ostaje osvajanje naslova prvaka, i ne znam što bih sve dao da mi se još ta želja ostvari.</p><p>Za to će trebati bolje igre cijele momčadi, pa i kapetana Mije.</p><p>- I protiv Dinama i protiv Renove igrao sam pod blokadama. Zbog udarca u kuk trpio sam velike bolove, ali nisam želio propustiti ta dva vrlo važna susreta i ostaviti momčad na cjedilu. Možda i nisam odigrao toliko dobro, rekao bih na svom nivou, ali u dogovoru s trenerom želio sam nastupiti i dao sam sve od sebe.... - otkriva nam Mijo, koji nije želio da se za problem koji ga muči zna uoči važnih utakmica.</p><p>- Nisam osoba koja voli pričati o sebi i gurati se u prvi plan, ali ipak sam se odlučio ovako javno reći neke stvari. I to ne radi sebe, nego u prvom redu radi kluba, klub je iznad svih nas. Kao igrač i kapetan Hajduka svjestan sam da navijači zaslužuju gledati bolji Hajduk, s boljim rezultatima od ovih koje trenutno postižemo. Ja sam uvjeren da ćemo im to i priuštiti, i to vrlo skoro. Dosta toga se dogodilo u zadnjih godinu dana, od brojnih promjena, preko velike pauze zbog korona virusa... Prošlu sezonu završili smo neuspjehom i to moramo popraviti, i svjesni smo da to ne može napraviti nitko osim nas samih.</p><p>Kapetan je svjestan da momčad u Skoplju nije bila na nivou i da su tu utakmicu morali prije riješiti u svoju korist.</p><p>- Najteže su utakmice u kojima ste na papiru favorit i u kojima je pobjeda unaprijed upisana. Dobro smo otvorili utakmicu, zabili smo gol već u 4. minuti i da smo iskoristili još nekoliko prilika, nitko ne bi pričao o Renovi, jer bi rezultat bio 3-0. Na kraju smo strepili, ali vjerujte da nakon ove korona pauze, na praznim stadionima i po jako teškim uvjetima svaka utakmica je teška i u ovom je trenutku najvažniji bio prolaz. A da igra mora biti bolja, to sigurno, mora... I igra i rezultati!</p><p>Dojam je da je ova momčad Hajduka po imenima daleko bolja od igre i rezultata koje postiže.</p><p>- Imamo jako dobre i iskusne igrače, pogotovo u napadu, nedostaje nam samo malo više uigranosti i samopouzdanja da počnemo funkcionirati puno bolje nego do sada. Vjerujem da ćemo kako sezona bude odmicala igrati puno bolje... Pogotovo kad se na tribine vrate navijači. Znamo da su navijači naša najveća podrška i naš 12. igrač i svi jedva čekamo da se vrate na stadione...</p><p>Navijači se nadaju da će Hajduk bolje funkcionirati već protiv Galatasaraya.</p><p>- Čeka nas veliki protivnik, veliki klub, oni su naravno favoriti, ali mi se ne idemo u Istanbul predati. Imat ćemo i mi svoje šanse koje trebamo iskoristiti. Svjesni smo da nas čekaju Falcao, Babel, Arda Turan.... ali igra se na jednu utakmicu, na stadionu bez gledatelja, a u takvoj je utakmici sve otvoreno i moguće. Ne treba puno pričati o imenima i snazi Galatasaraya, pogotovo njihovom treneru Fatihu Terimu koji je svjetski poznato ime, ali je isto tako lijepo bilo za vidjeti i čuti da jedna takav stručnjak biranim riječima govori o Hajduku i respektira ga.</p><p>U sjeni umirovljenja Ivana Rakitića prošao je pretpoziv koji je izbornik Zlatko Dalić uputio Miji Caktašu.</p><p>- Nije mi prvi put da sam na izbornikovom popisu, svaki poziv mi je velika čast i nagrada za sve što sam do sada dobro radio. Nemam što puno za reći, naći se u društvu takvih igrača stvarno je privilegija i čast.</p>