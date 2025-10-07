Ćaleta-Car: Popričao sam sa Sučićem kad je bila situacija. Drago mi je da je opet s nama

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za nadolazeće utakmice protiv Češke (četvrtak, 20.45 sati) i Gibraltara (nedjelja, 20.45 sati). U ponedjeljak su se ''vatreni'' okupili u Zagrebu gdje treniraju i "bruse formu" za ključnu utakmicu u Pragu.

Pokretanje videa... 04:30 Zagreb: Izjava za medije igrača Duje Ćalete-Cara i Marija Pašalića | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

Javnosti su se u utorak obratili Mario Pašalić i Duje Ćaleta-Car, koji očekuju težu utakmicu s Češkom nego na Opus Areni u Osijeku koja je završila 5-1 u korist Hrvatske.

- Sigurno će biti teža utakmica nego u Osijeku, očekujemo Češku u boljem i agresivnijem izdanju nego u prvoj utakmici. Zasad smo ostvarili sve pobjede u kvalifikacijama i znamo da bi nam nove pobjede u nadolazeće dvije utakmice puno značile - rekao je Ćaleta-Car, a Pašalić je dodao...

Zagreb: Trening hrvatske nogometne repreznetacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Rezultat u Osijeku možda govori da je bilo lagano, ali sjetimo se da je dugo bilo 1-1. Bila je to nezgodna utakmica, iako je rezultat bio uvjerljiv. Istina, nedostaju im neki igrači, ali očekujemo agresivnu Češku koja će tražiti pobjedu jer im ona jedino igra.

Pašalić i Ćaleta-Car među rijetkim su reprezentativcima koji su bili prisutni u debitantskoj utakmici Zlatka Dalića protiv Ukrajine 2017. godine. Daliću će utakmica protiv Češke biti jubilarna 100., a nema boljeg načina da ju obilježi pobjedom.

- Prošlo je već osam godina od izbornikove prve utakmice, koja je bila specifična. Sve je bilo nekako na brzinu, izbornika smo praktički upoznali na aerodromu. Čestitke izborniku na 100. nastupu, nadam se da ćemo mu čestitati s pobjedom - izjavio je Pašalić, koji uživa u nogometnoj svakodnevici.

Zagreb: Izjava za medije igrača Duje Ćalete-Cara i Marija Pašalića | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Uživam u svakoj utakmici, svakodnevnom radu, "ubijanju" te igračkom napretku. I prije samih kvalifikacija znali smo da će dvije utakmice s Češkom biti ključne, naporno smo trenirali, svjesni što nam donosi pobjeda i tako se pripremamo. Želimo uzeti pobjedu i što se prije plasirati na Svjetsko prvenstvo. Ne želimo se dovesti u nepovoljnu situaciju.

Ćaleta-Car otkrio je kako je razgovarao s Lukom Sučićem, kojeg je Dalić izostavio s rujanskog popisa nakon što je u lipnju otišao iz kampa reprezentacije zbog sestrine svadbe.

- Popričali smo kad je sve to bilo, situacija je bila takva kakva je. Izbornik je odlučio, a Luka prihvatio. Drago mi je da je tu s nama i da može pokazati svoju vrijednost te da izbornik računa na njega - rekao je Ćaleta-Car, koji je sa Sučićem suigrač u Realu Sociedadu.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne repreznetacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ćaleti-Caru i obrani Hrvatske možda bude nešto lakše, s obzirom na to kako Češka ne može računati na odličnog napadača Patricka Schicka.

- Svjesni smo da ga nema, ali znamo njihovu snagu, a to su korneri i prekidi. Tako smo i primili onaj gol u Osijeku. Igramo dobru obranu, primili smo samo jedan gol, odlično se slažemo, tkogod igrao u obrani. Nadam se da ćemo tako nastaviti i možda ostati na tom jednom golu... - komentirao je Duje, pa se za kraj osvrnuo na one koji i dalje sumnjaju u "vatrene".

- Ne znam zašto sumnjaju? Mislim da medalje iza nas dovoljno govore. U grupi smo ostvarili samo pobjede, uvijek će biti kritičara, ali mi znamo našu kvalitetu i vrijednost. Nije bitno igramo li s Češkom ili nekom drugom reprezentacijom, ova momčad ima samo pobjednički mentalitet i ništa drugo ne dolazi u obzir