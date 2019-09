Can podivljao na Juve: Mogli su mi reći da neću igrati u LP! Ne mogu vam objasniti što se dogodilo. Sarri me zvao na mobitel, a poziv nije trajao niti 60 sekundi, ljutito je komentirao veznjak Juventusa Emre Can nakon što je saznao da neće igrati u Ligi prvaka ove sezone