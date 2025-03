Cannavaro otvoreno o Mmaeeu, Petku, sucima, ali i Jeličiću: 'Stalno spominje strance...'

Fabio Cannavaro (51) se konačno otvorio. Trener Dinama od dolaska u Zagreb bio je "zatvorena knjiga". Tek je tijekom ove reprezentativne stanke okupio hrvatske medije. Dao je svoje viđenje svega što se događa u Dinamu, ali govorio je i o svojim planovima te željama. Cannavaro je i proteklih tjedan dana najviše radio na fizičkoj spremi igrača.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo dobio novu zvijezdu

Pokretanje videa... 01:06 Dinamo dobio novu zvijezdu: Stojković je istinska klasa, nasljednik Olma i Ivanušeca... | Video: 24sata Video

Cannavaro: Prošli tjedan morao sam prekinuti jednu vježbu

- Neću reći da je bila loša, ali za ono što ja želim od momčadi nije bila dovoljno dobra. Dinamo je i prije kontrolirao utakmice, igrao takav nogomet, ne bih volio da sad nešto ispadne krivo. Ali ja želim više, još agresivniji Dinamo. I da trčimo puno više... Zadnje su utakmice u tom smislu bile dobre - odgovara Cannavaro pa nastavlja:

- Prošli tjedan pokušao sam s nečim što mi je pošlo za rukom u Kini i Udineseu, ali sam poslije tri minute vidio da ova momčad za to još nije spremna. I na treningu sam prekinuo tu vježbu. Daleko smo od onoga što želim, ali razgovaram s igračima. Moramo intenzivnije trenirati, ali ne forsirati igrače jer je to opasno, ipak smo usred sezone. I nije me briga tko se kako zove, govorim li tu o Baturini, Stojkoviću ili Kangi, svi moraju raditi.

Fabio Cannavaro i naš novinar Hrvoje Tironi | Foto: 24sata

'Možda smo igračima odjednom dali previše informacija'

Opet, treba i znati trčati.

- Da, ne smijemo samo trčati kao divlji konji. Bilo je trenutaka u kojima bismo trčali blesavo, pa je suparnicima bilo lako igrati s nama. U zadnje tri-četiri utakmice vidio sam pomake. Osjećam da me igrači razumiju. To je krenulo još prije Hajduka, tu smo dobro počeli, ali nas je uništio crveni. Nije lako igračima. Ja sam im treći trener u sezoni, to je treći sustav, treća filozofija nogometa. I možda smo im mi odjednom dali previše informacija. Nikad u nogometu nisam vidio neku momčad da je postigla velike uspjehe samo uživajući.

Kako sad gledate na HNL?

- Velik problem je infrastruktura, te stvari treba gurati u prvi plan. Znamo što hrvatski nogomet znači diljem svijeta, koliko su cijenjeni vaši igrači. Znao sam što me čeka, prije dolaska sam gledao HNL, pratio utakmice. Vidio sam kakvi su stadioni, na kakvim se terenima igra. Ali ako želimo poboljšati ligu, to se mora riješiti. I Italija je u sličnom problemu, zbog toga Serie A nije kao nekad. Liga je zeznuta, nema puno momčadi, sa svakim igrate četiri puta. I razumijem da tu igrači ponekad izgube motivaciju. Svi rastu, u nogometu više nema slabih momčadi kao prije 20 godina, danas svugdje možete izgubiti.

Što vas je neugodno iznenadilo u HNL-u?

- Ne želim govoriti o negativnim stvarima. Mediji? Ma ne, ni blizu. Ja sam iz Italije, poštujem sve, razumijem vaš posao. Pa u Guangzhouu sam na svakoj presici imao sto novinara, znam da svatko misli drukčije, a svatko mora nešto napisati. Nekad će to biti dobro, nekad loše, s tim nemam problema. I ne čitam medije. Znam da neki treneri žele pročitati sve što piše o njima, ja nisam takav.

'Jedan na televiziji stalno spominje strance...'

Cannavara smo zamolili za osvrt na svojeg prijatelja i trenera Hajduka, Gennara Gattusa, koji je na televiziji 'zaratio' s Joškom Jeličićem.

- Gattuso je u toj situaciji bio u pravu. On nije glup. U nogometu postoje stvari koje možete reći, pa i neke koje ne smijete. Tu mora postojati respekt, posebice između igrača, trenera i bivših igrača. A neki, znate na koga mislim, govore previše. Stalno spominje strance. Da, mi smo stranci u Hrvatskoj, ali što to znači? Plaćam porez ovdje, uživam i radim svoj posao najbolje što mogu. Možda se i nas može malo bolje tretirati, a ne u nama gledati samo loše stvari.

Talijan je nastavio...

- Svatko može provjeriti, na stadionu sam svaki dan u 9 sati, ostajem do 21 sat. I to je nekakav respekt prema mojem poslu, klubu, navijačima... I dokaz da uživam biti ovdje. Ali kad na televiziji forsirate priče o igraču samo zato što je stranac, to nije fer. Na koga mislim? Kanga, Mmaee..., mogu vam dati listu. Ne želim čitati te stvari, ali me zaintrigira o čemu je riječ, pa idem provjeriti. Moram znati što se događa, zašto netko napada mojeg igrača. Gattuso je u onom slučaju bio pravu, karakterno smo drukčiji, ali nekad morate nekoga zaustaviti. Ne morate o meni kao treneru misliti sve najbolje, ali ako sam pošten i poštujem vas, respektirajte me kao osobu.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Voditi Dinamo je kao da vodite Juve ili Manchester United'

Kad smo već kod takvih stvari, vi ste se svojedobno u Zagrebu prije utakmice Dinama i Parme potukli s Gianluigijem Buffonom. Što se tada dogodilo?

- Sve što se događa na terenu mora i ostati na terenu. Buffon je veći od mene? Briga me. Miran sam, ali sve s terena mora završiti na terenu. I kod nas je u zadnja dva mjeseca bilo svađa na treningu, ali sve se mora riješiti nakon pet minuta. Ako mi dan kasnije ne možemo normalno razgovarati, onda nešto ne valja. A više vremena godišnje provedemo zajedno nego s obitelji.

Osjećate li pritisak na klupi Dinama?

- Voditi Dinamo je drukčije, kao kad ste na klupi Juventusa ili Man. Uniteda. Dinamo je najbolji klub u Hrvatskoj. Znam kakav je tu pritisak, to mi je bilo jasno čim sam potpisao ugovor. Ako ne budem pobjeđivao - idem doma. Ovakav klub ne priznaje loše rezultate, bez uspjeha ovdje nećete 'preživjeti'. I zbog toga ne smijemo razmišljati kako je Dinamo u sličnoj situaciji bio i lani nego ići utakmicu po utakmicu. Ako u nogometu imate previše samopouzdanja, netko će vas brzo sj**ati. Do kraja prvenstva je još deset utakmica, 30 bodova, mi znamo svoj cilj.

Zagreb: Konferencija za medije trenera GNK Dinamo Fabia Cannavara | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

'Ako izgubim tri u nizu, gotov sam'

Kakvo je suđenje u HNL-u?

- I suci su ljudi, svi mogu griješiti. I uvijek kažem, mi moramo biti bolji. Imali smo sastanak s predstavnicima sudačke organizacije, kao i svi klubovi u HNL-u, ja sam tražio samo jedno. Da na utakmicama bude više čistog nogometa, više igre. Ako netko radi prekršaje svake tri minute, nema igre, to nije dobro. I onda to treba kažnjavati kartonima. Mi imamo kvalitetu, nama više odgovara da bude što više čiste igre, da se igra 45 a ne 25 minuta. Tako ćemo mi imati više šanse za pobjedom.

Cannavaro je nastavio...

- Ne vraćam se isključenjima protiv Rijeke ili Hajduka, pa niti utakmici u Osijeku, u kojoj smo primili gol iz nepostojećega kornera. Ali ona utakmica u Kupu, je li vama to normalno? Da se utakmica igra po onakvom terenu, u onakvim uvjetima? A da ja u tom slučaju izgubim od Rijeke, Osijeka, pa Hajduka - idem doma. I zbog toga mi nije jasno, zašto smo morali igrati tu utakmicu protiv Osijeka na onakvome Maksimiru, to ne mogu shvatiti.

Izgubili ste od Rijeke i Osijeka. Mislite li da biste u slučaju poraza od Hajduka postali 'bivši'?

- Nije bitan Hajduk nego ja kao trener Dinama ne smijem izgubiti tri utakmice u nizu. Ako izgubim tri u nizu, jasno mi je da sam 'gotov', da idem doma.

Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

'Sučić ima sve za uspjeti u Italiji'

Može li Sučić uspjeti u Interu?

- U ponedjeljak me zvao Giuseppe Marotta iz Intera, rekao mi kako je da je vrlo sretan što su ga doveli. On je velik potencijal, ima sve što mu treba za velike stvari. Ali nije lako mijenjati ligu, trebat će mu vremena za prilagodbu. Ne sumnjam u njega nimalo, Pero ima sve za uspjeh u talijanskom nogometu, tamo može igrati bez problema.

Igor Tudor je postao trener "vašeg" Juventusa.

- Sretan sam zbog njega, on je odličan dečko. Igrali smo zajedno, veliki je radnik. Ovo će mu biti najvažnija prilika u karijeri, nije jednostavno voditi Juventus. Vidjeli ste Thiaga Mottu, prošle sezone su ga uspoređivali s Guardiolom, a šest mjeseci kasnije je 'katastrofa'.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

'Baturina je kod prekida katastrofalan'

Dinamo prima mnogo golova iz prekida...

- To već dugo pokušavamo popraviti, dati više samopouzdanja igračima u tim trenucima. Možda nam nedostaje više koncentracije, a i meni je kao treneru trebalo da shvatim neke stvari. Baturina je kod prekida katastrofalan u reakcijama pred našim golom. I onda sam mu rekao: 'Kad suparnik ima prekide, za sve nas je bolje da ti ostaneš naprijed'. Morate shvatiti što je dobro za vašu momčad.

Mnoge čudi kako Dinamo ima lošu obranu, a na klupi nekad najboljeg stopera svijeta...

- Treba nam vremena. Neki golovi koje smo primili stvar su koncentracije ili boljeg pozicioniranja. Gol u Osijeku? Sve smo pripremili, sve znali, a onda kod njihovoga kornera Pierre-Gabriel stoji na pogrešnoj poziciji. Zašto je bio tamo? Manjak koncentracije. Možda i mi moramo igračima dati jasnije informacije, više tijekom tjedna raditi na tome. Ali napredujemo, u puno smo stvari bolji nego prije. Puno smo intenzivniji bez lopte. Stojković bi prije trčao po cijelom terenu, sad se bolje pozicionira. Baturina je ostajao gore, Pjaca se nije baš volio vraćati... Sad kod tih igrača vidim više odgovornosti.

Imate li problema s motivacijom igrača?

- Razumijem igrače. Teško je s LP-a 'prebacivati' se na HNL. Ako igrate na prepunom Santiago Bernabeuu, onda nije jednostavno za tri dana doći u Puli, igrati tamo u 15 sati popodne. Bez uvrede ikome, respektiram Istru. Ali to je tako. Sljedeća sezona? Da, spreman sam ostati ovdje, ako mi dozvole da ostanem, ha, ha. Dobili smo dvije utakmice u nizu, svi kažu 'vratili smo se'. Nismo. I dalje smo šest bodova iza Rijeke.

Cannavarov učinak u Dinamu

Foto: Sofascore za 24sata

'Neću vam reći tko je najbolji igrač Dinama'

Je li Petković spreman?

- Nije! Kad sam došao ovamo, svi su pričali samo o Bruni. On jako voli klub, voli momčad i suigrače, uvijek želi dati sve od sebe. I uvijek kaže 'spreman sam', pa mu ja kažem da nije. Znam koliko nam je on važan, on je poput Ademija, Mišića, Baturine, Stefana... Ali zadnja četiri mjeseca nije trenirao. Ništa. Ima te probleme, a pubična kost je zeznuta. Jedan dan se osjećate sjajno, pa vas onda presiječe nakon jednoga krivog poteza. Najvažnije nam je da sad ne osjeća nikakve bolove.

Može li on do kraja sezone imati važnu rolu?

- Iskreno, ne znam može li biti spreman za svih 90 minuta. Može startati, biti bitan. Meni je cilj imati ga na terenu 45 minuta, Bruno u tom periodu može promijeniti utakmicu. On voli ostavljati lopte, proigravati suigrače, kretati se između linija. Nije tip igrača koji traži dubinu. Više je 'lažna devetka', ali nije ni to. Kad netko zna nogomet, on može sve, a Bruno zna nogomet. Samo je morao zabiti onaj penal (protiv Lokomotive, nap. ur.).

Trener Dinama nas je iznenadio...

- Naša prva opcija za penale od sada je Baturina. Znam da je promašio protiv Francuske, ali svi promašuju.

Tko je danas najbolji igrač Dinama?

- Jasno da znam tko je to, ali neću to reći javno. Pjaca je možda naš najbrži igrač, a uvijek traži loptu u noge. Volio bih da traži dubinu. Često čujem priče kako Baturina malo trči, a on trči jako puno. Stojković zabija i asistira otkad smo došli, ali nitko ne može pobjeđivati sam. Moramo više raditi kao momčad.

'Mmaee trenira jako dobro'

Priča se prebacila i na Samyja Mmaeea...

- Vidio sam sliku na kojoj sjedi i jede na klupi. Ako u toj slici želite vidjeti nešto loše - OK. Ja sam na toj slici vidio igrača koji cijeli dan zbog ramazana nije ništa jeo. Ne vidim ništa loše u tome da je Mmaee ostao na klupi i nešto pojeo.

Kako to mislite?

- I na televiziji je uvijek Samy kriv za sve. I kad je kriv i kad nije. Kao trener mu moram pomoći. Pa i na televiziji ga 'naš prijatelj' često kritizira. I onda ljudi koji ne znaju ništa o nogometu misle kako je on loš igrač. Ne želim odustati od njega, Mbukua, Cordobe... Ako odustanem od njih, onda sam loš trener. Mmaee ima potencijal, na treninzima radi vrlo dobro. I nikome ne dam da dira Mmaeea, Baturinu... Radi naporno, nije sebičan, nije lijen. Evo, sjetite se utakmice s Arsenalom. I tamo je bio kritiziran, a spasio je tri situacije.

Mnoge ljuti njegov govor tijela...

- A mislite da Petković uvijek ima dobar govor tijela? Ili Pierre-Gabriel? Pa nekad i Pjaca? Nogomet nije takav. Ima tu puno igrača koje mogu izdvojiti, pa i mladih talenata... Igrači često nemaju pravi govor tijela, to ne volim, ali sezona je duga, pa se takve stvari nekada dogode i Theophileu, Nevistiću, Galešiću... Ma svakome - završio je Cannavaro.

Standings provided by Sofascore