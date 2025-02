Cannavaro o 'raportu Boysima' i krizi Dinama: Nikad nisam vidio da se momčad onako raspadne

Početkom veljače izgubili su od Osijeka na Opus Areni (2-1) u HNL-u, a sad Dinamo u četvrtfinalu Kupa dočekuje spomenutog protivnika. Za Fabija Cannavara situacija nije dobra, u prvenstvu za vodećom Rijekom (45) zaostaje sedam bodova (38), a u Kupu je sad pred njima veliki izazov.

- Vidio sam prvu utakmicu koja je bila drugačija nego zadnje utakmice protiv Osijeka jer smo tu trebali pobijediti i dobro smo igrali. Ali to je nogomet, neki put daš sve i ne možeš pobijediti. Ali, moramo naučiti iz ovih utakmica u shvatiti da ne smijemo griješiti jer je to Kup koji nam je jako važan. Moramo biti koncentrirani, manje griješiti, jer nas je to koštalo - započeo je trener Dinama.

Nakon teškog poraza od Rijeke (4-0) teško je bilo kako navijačima, tako i igračima u svlačionici.

- Nije bila najbolja atmosfera, ali mi smo profesionalci koji naporno rade. Ali ima to mnogo utjecaja iz mnogo razloga, ne želim o utakmici, ali trebamo brzu reakciju, zaboraviti te utakmici. Ne trebate čekati u nogometu četiri godine kao na Olimpijskim igrama, možete se iskazati svaka tri dana i to je dobro za nas u ovoj situaciji - poručio je Cannavaro pa nastavio:

- Mnogo su nas koštale greške, OK, dobili smo crveni karton, ali ne smijemo se predati. I s igračem manje moramo pokušati pobijediti, nastaviti s utakmicom. Nakon što je Kanga dobio crveni karton smo nestali, to se ne smije dogoditi u budućnosti. Prvi put sam vidio da momčad tako padne nakon crvenog kartona, pokušao sam im pomoći i motivirati ih, ali to je teško, ali na tome moramo poraditi. Primamo mnogo golova, a razlog tome je koncentracija. Situacija je i dalje ista, neki put se koncentriramo da smo jako dobri na lopti, a onda nije dobro bez lopte.

Na desnom boku je na Rujevici zaigrao Theophile, dok su nominalno desni bekovi ostavili na klupu

- Bilo je to slično kao i kod Milana, tamo je Theophile igrao i bilo je odlično. Preferiram imati četiri dobra obrambena igrača i dvojicu koji su dobri uz igrača.

Turbulentno je razdoblje iza Cannavara od potpisa za Dinamo, a kako sad gleda na sve to?

- Prošla su dva mjeseca, nije bilo toliko dobro nakon Milana i nije toliko loše nakon Rijeke. Profesionalci smo, ovo nije sezona koja može stati u jedan trening. Trebamo vremena koje nemamo, igrači daju sve od sebe, pokušavamo paziti na svaki detalj, ali neki put to nije dovoljno. Trebamo samo raditi, raditi i raditi. Nećemo se predati, možemo pokazati ne kako igramo, nego kako se borimo jer smo se nakon crvenog kartona prestali boriti, a to se ne smije dogoditi.

Nakon poraza na Rujevici 'postrojili' su 'modre' Bad Blue Boysi, a s ultrasima je razgovarao kapetan Arijan Ademi. Prošao je u igračkoj karijeri i Talijan kroz takve stvari.

- Imao sam mnogo, mnogo takvih situacija gdje god sam igrao. Napoli, Inter, Parma, to je mali grad. Ali kako sam rekao, ali ako se borite, nitko vam ne može ništa reći. Ne želim tražiti isprike, ali moramo misliti o Osijeku, zaboravite Rijeku jer ćemo tu biti tri sata.

Talijani su na čelu hrvatske velike četvorke, a Cannavaru na megdan sad stiže Coppitelli pa za vikend Gattuso. No, još se nisu čuli...

- Svi su fokusirani na svoje probleme, ovo je sjajan posao, ništa se ne mijenja nakon i prije utakmice.

Što se utakmice s Osijekom tiče, slijede neke promjene u momčadi.

- Naravno, napravit ću zamjene. Potrošili smo se, neki nisu u potpunosti spremni, pokušat ćemo istrčati u najjačem sastavu - objasnio je pa se osvrnuo na stanje s ozljedama.

- Bruno se vratio iz Bologne i odlično napreduje, kao i Mišić, a Pavić ima velik problem i ne znam kad će se vratiti. Stojković je mnogo bolje, ali još neće igrati, dok Čavlina nije na sto posto.

Osvrnuo se Cannavaro i na mnoge kritike navijača na društvenim mrežama, mnogi su propitkivali već kad je dolazio na klupu 'modrih', a nije bilo lijepo ni nakon Rijeke

- To je normalno, znam da situacija nije bila laka kad sam potpisao, ali ako ne ideš u vatru, ne znaš možeš li preživjeti, dat ću sve od sebe da popravim situaciju, sretan sam što sam ovdje i što se borim za navijače, igrače, što se borim s njima, cijeli moj život je borba, bio je tu Baresi, Maldini, Nesta, uvijek sam se morao boriti - zaključio je.

Utakmica četvrtfinala Kupa između Dinama i Osijeka na rasporedu je u srijedu, 26. veljače, s početkom u 19 sati i 45 minuta na Maksimiru.