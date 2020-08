Hrabri Caput izgubio! Poljak ga je riješio prekidom u 3. rundi

Krajem prve runde Poljak ga je posjekao s nekoliko udaraca, a u drugoj rundi nastavili su većinski bezuspješni pokušaji rušenja Poljaka što je dovelo do velikog umora hrvatskog borca

<p>Hrvatski borac <strong>Karlo Caput</strong> izgubio je na KSW 54 priredbi u Varšavi. Bolji je od njega bio domaći borac<strong> Maciej Kazieczko.</strong></p><p>Caput je borbu hrabro prihvatio prije tjedan dana kao zamjena, a to se vidjelo i po njegovoj fizičkoj spremi. Odmah na startu Caput je pokušao srediti svog protivnika giljetinom no nije mu uspjelo, a i kasnije je stalno htio vratiti borbu u parter, ali Poljak bi se uvijek izvukao. </p><p>Krajem prve runde Poljak ga je posjekao s nekoliko udaraca, a u drugoj rundi nastavili su većinski bezuspješni pokušaji rušenja Poljaka što je dovelo do velikog umora, a u trećoj rundi jedna razmjena udaraca loše je završila po njega te je brzo završio na podu.</p><p>Ubrzo je potom Caput opet završio na podu, vidno izmoren i nemoćan, a Poljak ga je izudarao nakon čega je sudac svirao prekid 30 sekundi do kraja.</p><p>Hrvatu je ovo drugi poraz u karijeri, a za očekivati je da će ponovno dobiti poziv od KSW-a.</p><p>Video prekida pronađite <a href="https://twitter.com/KSW_MMA/status/1299806804604588040?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1299806804604588040%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Ffightsite.hr%2Fregija%2Fvideo-karlo-caput-porazen-na-ksw-priredbi-u-poljskoj%2F10464415%2F" target="_blank">OVDJE.</a></p>