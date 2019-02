Cardiff nije uplatio prvu ratu za Salu, Nantes ih tužio Fifi...

Tugu u Nantesu zamijenio je bijes. Francusku prvoligaš je objavio kako je Cardiff tužio Fifi jer engleski klub nije na vrijeme uplatio prvu ugovorenu ratu odštete za nedavno tragično poginulog Emiliana Salu. Iznos transfera je 17 milijuna eura, a Francuzi od tog iznosa nisu vidjeli ni lipe, javlja Independent.

Zbog svega je kontaktirana Fifa iz koje su potvrdili da su zaprimili tužbu francuskog kluba.

- Možemo potvrditi da smo u utorak navečer zaprimili tužbu Nantesa protiv Cardiffa. Predmet tužbe je transfer Emiliana Sale. Pokrenuli smo istragu i u ovoj fazi ne želimo ništa komentirati - poručili su kratko iz svjetske krovne nogometne organizacije.

Uprava Nantesa se od početka pribojavala ovakvog scenarija iako je Cardiffov vlasnik Vincent Tan uvjeravao da će njegov klub podmiriti sve obveze. Od toga, barem za sada - ništa.

Prvotni je dogovor bio kako će prva rata 15 milijuna funti teškog transfera biti isplaćena najkasnije 20. veljače, no ipak je Cardiff uspio doći do odgode roka. Rata je trebala biti uplaćena najkasnije do 27. veljače, a radi se o 5,27 milijuna funti.

Podsjetimo se, Sala je 21. siječnja letio kako bi se oprostio sa suigračima u Nantesu po posljednji put, no njegov avion nestao je tijekom prelaska preko Engleskog kanala.

Potraga za pilotom i bivšim igračem Nantesa je nakon tri dana obustavljena jer spasitelji nisu našli nikakve tragove.

Ta vijest ujedinila je Lea Messija, Kantea, Mbappéa kao i Vahu Halilhodžića koji je trenirao nesretnog nogometaša te su svi skupa uputili obitelji poruku podrške i poslali apel spasilačkim službama da nastave s potragom.

Mnogi sportaši su i uplatili novac kako bi se potraga nastavila, a na kraju su uspjeli.

Obitelj Emiliana Sale unajmila je ljude koji su u tri dana locirali avion na 63 metra dubine, blizu otoka Guernsey u Engleskom kanalu. Avion je lociran točno 17 dana nakon nesreće. Pomoću sonara i podvodnih kamera primijetili su da je u avionu jedno tijelo.

Nakon obdukcije potvrđeno je da se radi o Emilianu Sali.